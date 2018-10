Em jogo com poucas emoções, São Bento e Boa Esporte ficam no empate pela Série B

Partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, realizada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, realizada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP.

Em partida válida pela 28ª rodada, na noite desta sexta-feira (21), São Bento e Boa Esporte não saíram do empate em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na primeira etapa, o placar não refletiu o rendimento das equipes. Mesmo não saindo do zero, foi um jogo equilibrado para todos os lados, mas quem teve mais chances de inaugurar o placar foi o São Bento, lanterna da competição.

A equipe de minas dominou os primeiros 15 minutos de jogo, controlando os espaços e dominando a posse de bola. As principais chances de gol foram pelo lado direito, com duas chances claras, primeiro com o meia Bruno Tubarão, com um forte chute cruzado, mas defendido pelo arqueiro Rodrigo Viana, e com Daniel Cruz, que desperdiçou uma chance cara-a-cara com o gol, chutando a bola para fora.

A equipe de Sorocaba demorou para se encontrar em campo. Suas principais chances foram em bolas paradas e com o ponta Francis, que em um chute desviado, no final do primeiro, quase conseguiu abrir o placar.

Já na segunda etapa, o placar não saiu do zero. Houve uma queda de qualidade, na qual via-se as equipes com muita vontade, mas com pouca técnica. No segundo tempo houve chances para ambos os lados, mas nenhuma equipe converteu, a equipe do Boa chegou a balançar as redes com o lateral Hélder Maurílio, em posição irregular, aos 46 minutos, no final do jogo, mas o gol foi invalidado.

Com o empate, o São Bento subiu uma posição na tabela, de 13º foi para 12º, com 36 pontos. Já o Boa Esporte, deixo provisoriamente a lanterna da competição, com 26 pontos, assumiu a vice-lanterna.

O próximo confronto do São Bento na Série B será diante do Guarani, na primeira sexta-feira (5) de outubro, às 19h. Já o Boa, também na sexta (5), enfrentará o Avaí, fora de casa, às 20h30.