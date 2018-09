Rogério Ceni comemora vitória do Fortaleza diante do Vila Nova: "Era necessário ganhar"

Após três partidas sem vencer, o Fortaleza derrotou o Vila Nova por 2 a 0, na na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série B. Com o resultado, o Tricolor do Pici se mantém na ponta da tabela, já que a distância para o CSA, que ainda jogará neste fim de semana, está em quatro pontos.

O técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho dos seus comandados. Segundo ele, a equipe soube conduzir a partida do início ao fim, sem deixar o adversário jogar.

“O futebol é dinâmico. São quarenta e cinco minutos de rotatividade, mudança de jogo. Se você baixar um pouco, o adversário sobe. E hoje, não. O Fortaleza foi linear durante os noventa minutos. A diferença do primeiro para o segundo tempo foi que teve os gols, e aí você tende... e também porque teve boa parte do segundo tempo merecidamente com um jogador a mais. E aí você tende a dar muito valor ao segundo tempo. Mas o time jogou numa maneira linear durante os noventa minutos”, analisou.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Ceni ainda ressaltou a necessidade de fazer um bom resultado nesta rodada. Além disso, almeja que o triunfo possa conter os ânimos de alguns adeptos.

“Era necessário ganhar hoje. Pela pontuação, pela tranquilidade. O torcedor sabe que esse time os representa. E os atletas sabem que o desejo daqueles caras que estão na arquibancada nada mais é do que ser eles dentro do campo. Às vezes você não consegue a vitória e sair com uma alegria de dentro do campo, mas esses caras trabalham todos os dias para representar, e muito bem, o torcedor do Fortaleza”, concluiu.

Na próxima rodada da Série B, o Fortaleza enfrenta o São Bento, na Arena Castelão, às 19h15 da próxima terça-feira (25).