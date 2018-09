Em noite de estreia dos técnicos, CRB e Coritiba ficam no empate no Rei Pelé

Partida válida pela 28ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Rei Pelé, às 20h30

CRB e Coritiba ficaram empatados, em 1 a 1, no Estádio Rei Pelé, em partida que marcou as estreias dos técnicos Roberto Fernandes e Argel Fucks, na noite dessa sexta-feira (22). Os gols foram marcados por Rafael Lima, para o Coxa Branca, e Mazola, empatando para o Galo.

O começo do confronto foi agitado. Logo aos seis minutos Rafael Costa quase abriu o placar, após cruzamento de Edson Ratinho. Wilson conseguiu uma grande defesa e a bola ainda tocou na trave antes de ir pra fora.

Mas quem conseguiu fazer o primeiro foram os visitantes, com Rafael Lima, aos 19. Chiquinho cobrou escanteio e o zagueiro subiu mais que a defesa e acertou uma boa cabeçada, acertando o angulo e vencendo o goleiro.

A resposta demorou, só aparecendo aos 35. Iago roubou e tocou para Renan Oliveira que, livre de marcação finalizou na trave. Na sequência, o lance ficou nas mãos do goleiro Wilson. Já nos últimos instantes, Uillian Correia arriscou de fora da área e João Carlos espalmou para escanteio.

No segundo tempo, os dois times se mostraram ansiosos, principalmente os mandantes, que se precipitavam e acabavam errando o último passe. Mesmo assim, os alagoanos melhoraram no setor criativo, estabelecendo pressão.

Com 13, Mazola deixou tudo igual na partida. Renan Oliveira fez boa jogada individual e finalizou, mas parando o poste esquerdo de Wilson. No rebote, o camisa 16 só empurrou para o gol.

Com o empate, o jogo perdeu emoção. O Alvirrubro deixou de controlar o ritmo, parando de atacar. Já o Coxa ficou recuado, parecendo satisfeito com o resultado.

O resultado não altera a posição de nenhuma das duas equipes. O Verdão fica em 11º, agora com 37 pontos. Já os Regatianos tem 30, e continuam na 18ª colocação. Os clubes voltam a campo no sábado (29), o CRB faz o clássico contra o CSA, às 16h30, novamente em casa. Mais tarde, às 19h30, o Coritiba joga contra o Avaí, no Couto Pereira.