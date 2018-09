Cuéllar é punido, mas Flamengo consegue efeito suspensivo e volante enfrentará Atlético-MG

Nessa sexta-feira (21), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o volante Cuéllar por duas partidas, após um pisão no atacante Pablo, na derrota do Flamengo para o Atlético-PR - 3 a 0 na Arena da Baixada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entrada ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, e a partida não foi paralisada pelo árbitro da partida, o mineiro Igor Junio Benevenuto, nem pelo auxiliares Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Marco Aurélio Ferreira (MG).

Porém, o colombiano foi denunciado pela promotoria e foi punido pelo STJD, com duas partidas de suspensão. Rapidamente, o Rubro-Negro entrou com um pedido de efeito suspensivo, e o tribunal deferiu ainda nessa sexta-feira, liberando o volante para atuar na 26ª rodada do Brasileirão.

Caso não tivesse o efeito suspensivo concedido, o camisa 8 seria substituído pelo paraguaio Piris da Motta, que disputou sete partidas pela equipe rubro-negra, desde que foi contratado do San Lorenzo-ARG na janela do meio do ano, e não marcou nenhum gol pelos cariocas.

Liberado, o colombiano será titular e, provavelmente, fará dupla com Willian Arão, como foi testado pelo técnico Maurício Barbieri, nos treinamentos durante a primeira semana sem partidas, depois da Copa do Mundo.

Com Cuéllar disponível, mas sem Diego, suspenso, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG, nesse domingo (23) às 16h, no Maracanã. Em caso de vitória, o Rubro-Negro poderá terminar a rodada mais próximo dos líderes, e diminuirá a pressão em cima do treinador.

Para esse duelo, mais de 28 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A equipe da Gávea lidera o ranking de público na temporada do futebol brasileiro, com 35.291 torcedores pagantes por partida, e no campeonato nacional, com 47.050 pessoas por jogo, onde está colocando a maior média do torneio desde 1983, que também foi do Rubro-Negro carioca.