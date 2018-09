Cuéllar defende trabalho de Barbieri e comemora semana livre: "Muito importante"

Antes do treino do Flamengo dessa sexta-feira (21), no Ninho do Urubu, o volante Cuéllar concedeu entrevista coletiva. O colombiano comemorou o tempo disponível para treinar e descansar nessa semana livre, a primeira após a disputa da Copa do Mundo.

"O atleta profissional precisa descansar para poder treinar forte durante a semana. Para mim foi importante esse tempo para trabalhar e tentar por em prática a ideia que o treinador quer nos jogos. A gente sempre procura descansar ao máximo. O Campeonato Brasileiro é forte e descansar para treinar bem é muito importante. Conseguimos fazer isso ao longo desta semana", frisou.

Após o empate contra o Vasco, no último sábado (15), a pressão em cima do técnico Maurício Barbieri aumentou ainda mais, e seu cargo esteve em risco. Porém, o treinador ganhou um voto de confiança da diretoria e, segundo o volante, o comandante ainda tem o respaldo dos jogadores.

"Acho que a gente sempre entra com pressão. Isso é normal, natural para um time com a expressão do Flamengo. Não será diferente contra o Atlético. Nós confiamos muito no Barbieri e a diretoria também. Sempre tentamos entender o que ele quer em cada jogo. Às vezes, sai, às vezes, não sai. Isso é normal. Infelizmente, os resultados não estão sendo bons, mas ele vai ajudar o Flamengo a conquistar uma ideia de jogo", destacou.

A principal ausência para o duelo contra o Galo será o meia Diego, expulso no clássico. Para Cuéllar, o desfalque do camisa 10 é importante, mas quem irá substituí-lo, estará preparado para jogar, pois todos do elenco têm qualidade para ajudar a equipe:

"O peso dessa ausência é muito grande. Todo mundo conhece o Diego. Quem vai substituí-lo estará pronto para o compromisso que é jogar com a camisa do Flamengo. Todos têm qualidade para representar esse grande clube. Quem entrar vai estar pronto para fazer um grande jogo e ajudar a conseguir um bom resultado no domingo", afirmou.

Durante essa semana de treinamentos, Barbieri testou Willian Arão ao lado do volante colombiano, e essa deverá ser a principal mudança na escalação para a partida no Maracanã. O camisa 8 elogiou o companheiro e destacou a qualidade além de ressaltar a ofensividade de Arão como ponto positivo para buscar voltar a vencer.

"Se jogar o Arão, é um jogador que tem muita qualidade. Tem um panorama muito claro de quando pisar na área e quando chegar ao fundo. Pôde nos ajudar muito. Vamos tentar fazer um grande jogo diante de um time de muita qualidade que é o Atlético", finalizou

Nesse domingo (23), o Flamengo enfrentará o Atlético-MG, às 16h no Maracanã, e precisa da vitória para tentar se aproximar dos líderes do Brasileirão. Mais de 28 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada para o duelo válido pela 26ª rodada.