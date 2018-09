Cuca confirma promoção de Kaio Jorge aos profissionais do Santos e promete chance no Brasileirão

Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, na tarde desta sexta-feira (21), o técnico Cuca confirmou a promoção do atacante Kaio Jorge, de 17 anos, e prometeu uma chance à jovem promessa até o fim da temporada 2018. O jogador vem treinando com o elenco profissional do Santos desde a última semana, e quem sabe, pode ganhar uma chance entre os relacionados em algum jogo do Campeonato Brasileiro.

"Menino de 17 anos, trago a experiência. Ontem saiu um pênalti e ele bateu. Quanto vale bater no Vanderlei? Hoje fez um gol. Quanto vale? É amadurecimento natural do menino. Daqui a pouco quando tiver oportunidade colocaremos ele para jogar”, disse Cuca em entrevista coletiva.

“Passa, está com a gente, ganhar experiência melhor. Tem dois anos à frente do Leonardo, é diferente. Lançar Kaio é uma coisa e Leonardo é outra. Menino de 15 anos nem pode, acho. Menino está amadurecendo e terá oportunidade até o fim do ano”, complementou.

O presidente José Carlos Peres confirmou que vai realizar uma reunião com o estafe do atleta para resolver o assunto da renovação do contrato.

Sem se entender com a diretoria do Santos há algum tempo, para a assinatura do primeiro contrato, os representantes do atleta e os familiares chegaram a acusar o Alvinegro Praiano de dificultar as idas do jogador à Seleção Brasileira quando convocado. Já o clube, afirma que isso só ocorreu por conta das notas baixas do garoto na escola.

Kaio Jorge é um dos destaques de sua categoria no Campeonato Paulista, com 11 gols marcados.

