Cuca confirma Bruno Henrique como titular e mantém dúvida na zaga do Santos

O técnico Cuca confirmou que o atacante Bruno Henrique será titular na partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (23), às 19h, no Mineirão, pela 26° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 substituirá o atacante paraguaio Derlis González, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Ele (Bruno Henrique) vai jogar, está treinando bem, recuperando a forma ideal, física, técnica, é importantíssimo para nós”, disse o treinador.

Se o ataque está definido, o treinador mantém mistério na zaga. Com Gustavo Henrique suspenso, também pelo terceiro cartão amarelo, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo serão as opções para o sistema defensivo. Sendo o segundo, o favorito para ganhar a posição.

“Treino time inteiro, todo o time. Treino 13 de cada lado, dinâmica para todos. Preparo todos para jogar. Aquele que escolhermos estará treinado. Antes fazemos outro treinamento, mas vocês viram que quem a gente escolher estará bem representado”, emendou.

E realmente está! A equipe santista enfrentará neste domingo a última equipe a fazer gol no goleiro Vanderlei. De lá pra cá são nove jogos invictos e oito sem sofrer gols.

Uma provável escalação é: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Robson Bambu e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Bruno Henrique, Rodrygo e Gabigol.

O elenco santista volta aos treinos na manhã deste sábado (22), no CT Rei Pelé, e viaja para Minas após o almoço. O Santos é o nono colocado do Brasileirão, com 32 pontos. Se vencer fora de casa, o Santos passará a Raposa, que tem 34, e ocupa à sétima posição. O técnico Mano Menezes deve ir com time reserva, já que na quarta-feira (26), tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil diante do Palmeiras, também no Mineirão.