Resultado e gols São Paulo 1-1 América-MG pelo Campeonato Brasileiro 2018

O próximo confronto do São Paulo no Campeonato Brasileiro será contra o Botafogo, domingo (30), às 16h, fora de casa

O São Paulo vencia até os 35 minutos do segundo tempo, e com o empate, poderá deixar a liderança amanhã, caso o Internacional vença o Corinthians

FINAL DE JOGO! SÃO PAULO 1X1 AMÉRICA-MG

Mais 4 minutos de acréscimo

88' Em falha de Anderson Martins, Aderlan dispara pela direta e cruza para Wesley Pacheco, que chuta por cima do gol

85' Substituição no São Paulo: Sai Arboleda e entra Carneiro

84' Cartão amarelo para Arboleda. O zagueiro estava pendurado e não enfrenta o Botafogo

80' Gol do América-MG! Matheusinho! Gerson Magrão enfiou a bola para Carlinhos, que bateu cruzado e Sidão espalmou para o meio da área, e Matheusinho pegou o rebote de primeira! 1 a 1

76' Substituição do América-MG: Sai Ruy e entra Robinho

Com a vitória parcial, o São Paulo se distancia a 4 pontos do Internacional, sendo líder isolado na competição

74' Pra fora! Régis fez um cruzamento espetacular, mas Nenê e Reinaldo se atrapalharam e o meia chutou para fora

69' Substituição no América-MG: Sai Juninho e entra Matheusinho

59' ​Substituição no São Paulo: Saem Everton Felipe e Liziero, entram Régis e Tréllez

55' Cartão Amarelo para o lateral Carlinhos. O jogador estava pendurado e não enfrenta o Corinthians, na próxima rodada

45' Começa o segundo tempo

América-MG voltará com mudança: Sai David e entra Wesly

47’ Final do primeiro tempo. Por enquanto, vitoria parcial do São Paulo por 1 a 0

46’ Gol do São Paulo! Diego Souza! Após cruzamento de Nenê pelo lado esquerdo, subiu mais que todo e meteu a cabeça na bola. 1 a 0!

45’ Mais 2 minutos de acréscimo

31’ Liziero efetuou a primeira finalização do São Paulo na partida, mas a bola foi desviada.

15' Na maior parte do tempo, o São Paulo se comporta no 4-4-2, com o Rodrigo Caio na lateral-direita, substituindo Bruno Peres

10' Ambas as equipes não criaram uma chance clara de gol

04' O lateral Carlinhos cruzou a bola na entrada da área, mas Gerson Magrão não pegou em cheio na bola

01' Começa o jogo, está aberta a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quem está fora: Luan, Norberto e Giovanni (América-MG)

O São Paulo apostará no 3-6-1, formação utilizada no clássico diante o Santos. Já o América-MG vem com um 4-3-2-1, com 3 volantes e sem um centro-avante fixo.

Escalação do América-MG:

Escalação do São Paulo:

Prováveis escalações: (São Paulo): Sidão; Rodrigo Caio, Arboleda, Anderson Martins; Everton Felipe (Régis), Jucilei, Hudson, Liziero, Reinaldo; Nenê, Diego Souza. (América-MG): João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos; Leandro Donizete, David, Juninho; Gerson Magrão, Ruy, Wesley Pacheco

Enquanto o São Paulo busca a vitória para se distanciar do Internacional, vice-líder da competição, o América-MG busca a vitória para se distanciar cada vez mais do Z-4. O primeiro da zona de rebaixamento é o Vasco, com 27 pontos, enquanto o América-MG tem 30. Caso vença, o América-MG poderá chegar até a 9ª colocação.

No primeiro turno, na Arena Independência, quem levou a melhor foi o São Paulo, derrotando os mandantes por 3 a 1.

Se perder ou empatar, o São Paulo torce por um tropeço do Internacional, que enfrentará o Corinthians, domingo (23), às 16h.

Quem está fora: Joao Rojas e Bruno Alves, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Bruno Peres, Everton e Araruna (São Paulo).

A partida marca o encontro entre o líder da competição, contra o 12º do campeonato. Caso vença, o São Paulo abrirá 4 pontos de distância ao Internacional.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Bem vindo a transmissão de São Paulo x América-MG; ao vivo hoje pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Morumbi, às 16h.