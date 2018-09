Wagner esclarece saída e revela mágoa com falas de dirigentes do Vasco: "Velho e ultrapassado"

Wagner rescindiu contrato com o Vasco no último dia 11, alegando atrasos nos compromissos junto ao clube, rumo ao Al-Khor, do Catar. O meia surpreendeu muitos com a sua decisão, inclusive os jogadores, que afirmaram que ele saiu sem se despedir. Nesta sexta-feira (21), o jogador comentou o assunto pela primeira vez e não poupou críticas ao atual presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, em nota oficial.

''O Presidente Alexandre Campello se recusou a me receber juntamente com meu Advogado e recebeu somente a mim, em sala reservada no local, onde conversamos aproximadamente por 30 minutos, e saímos alinhados com o compromisso de receber um retorno por sua parte, a respeito da conversa inicial, até o horário almoço do dia seguinte (dia 5 do corrente) e assim, juntos equacionaríamos todas as pendências ou seguiríamos caminhos diferentes'', afirmou Wagner.

Em tom de desabafo, Wagner revelou ter sido chamado de ultrapassado.

''Chegou até a mim, uma contra proposta de 70% abaixo do solicitado e segundo, o diretor executivo do clube, Alexandre Faria, tal proposta era por eu ser um atleta velho e ultrapassado, que talvez não serviria mais para o clube''

Wagner chegou ao Vasco da Gama no início da temporada passada. Desde então, disputou 68 partidas e marcou nove gols. Confira na íntegra a nota publicada pelo jogador.

"No último dia 4 do mês corrente, após o jantar no hotel onde que estávamos concentrados, acompanhado de meu Advogado, Dr. Vantuil, procurei o Presidente Alexandre Campello, com objetivo de tentar tratar pela primeira vez das pendências financeiras do clube para comigo e assim, viabilizar a melhor alternativa para o assunto, e posteriormente conseguir definir meu futuro profissional.



Na ocasião, o Presidente Alexandre Campello se recusou a me receber juntamente com meu Advogado e recebeu somente a mim, em sala reservada no local, onde conversamos aproximadamente por 30 minutos, e saímos alinhados com o compromisso de receber um retorno por sua parte, a respeito da conversa inicial, até o horário almoço do dia seguinte (dia 5 do corrente) e assim, juntos equacionaríamos todas as pendências ou seguiríamos caminhos diferentes.



É muito importante citar que nas tratativas sobre meu futuro, em momento algum, o CRVG aceitou minha proposta de renovação, muito pelo contrário, chegou até a mim, uma contra proposta de 70% abaixo do solicitado e segundo,o diretor executivo do clube, Alexandre Faria, tal proposta era por eu ser um atleta velho e ultrapassado, que talvez não serviria mais para o clube.



Desta forma, e com todo descaso e falta de respeito que essa atual gestão do CRVG demonstra e sem retorno algum do até então mandatário Alexandre Campello, não tive outra alternativa, senão requerer meus direitos de trabalhador junto à justiça trabalho do RJ, pensando em meu futuro profissional e de minha família, solicitei a quebra do vínculo contratual existente com o CRVG e consequente, liberação, requerendo imediato vínculo com nova equipe, atestando todos os débitos pendentes até a presente data:



-13º salário 2017;

-17 parcelas FGTS anos 2017 e 2018;

- 4 meses salários CLT;

- 5 meses salários imagem;

- Luvas: Nenhuma parcela paga desde a data de minha chegada ao clube até a presente data.



Com o deferimento do pedido judicial realizado, desde ontem, já sou oficialmente atleta do AL KHOR CLUB – CATAR. Me despeço do CRVG, em busca de um novo desafio profissional juntamente com minha família, agradecendo a instituição, a sua apaixonada torcida, a todos os treinadores e companheiros, que sempre me apoiaram em todos os momentos, lutando a cada dia. Só nós atletas, sabemos o que fizemos dentro e fora do campo, cuidando até dos funcionários e familiares, cuja responsabilidade é do clube.



Do fundo do meu coração desejo que novos dias de vitórias possam chegar e com isso, contribua para os caminhos sérios e decisões corretas, sérias, com respeito a todos profissionais de todas as aéreas e funções, sem qualquer exceção."