Em jogo de lesões graves, Oeste supera Brasil de Pelotas no Bento Freitas

BRASIL DE PELOTAS: Michel, aos 25 minutos do segundo tempo. OESTE: Betinho, aos 30, e Mazinho, aos 63 minutos do primeiro tempo; Marciel, aos 23 minutos do segundo tempo.

Em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasil de Pelotas levou a pior e foi derrotado em casa por 3 a 1 para o Oeste. A equipe visitante abriu três gols de vantagem, e o Xavante descontou.

Além da derrota, a equipe da casa perdeu os meias Pereira e Wallace Pernambucano, que deixaram o gramado direto para o hospital. Pereira sofreu fratura na perna e desfalca a equipe por até 10 meses e Wallace sofreu uma concussão cerebral para por sete dias.

A partida iniciou intensa no Estádio Bento Freitas. Logo aos quatro minutos, Pereira fez falta em Pedrinho, mas foi o jogador do Brasil de Pelotas que levou a pior. Com suspeita de fratura na tíbia, o meia deixou o gramado de ambulância e foi levado ao hospital.

Como só havia uma ambulância no estádio, o duelo foi paralisado até o retorno da mesma, que aconteceu quando o relógio já marcava 26 minutos do início. Wallace Pernambucano ocupou a vaga de Pereira no recomeço do jogo.

Com a bola rolando novamente, o Oeste foi para cima. Aos 30 minutos, a equipe trocou passes, até que a bola chegou nos pés de Betinho, que se livrou da marcação e mandou o chute, abrindo o placar no Bento Freitas.

A bruxa estava solta para o lado do Brasil de Pelotas. Minutos após sofrer o gol, a equipe perdeu mais um atleta. Wallace Pernambucano, que havia substituído o lesionado Pereira, também deu um susto e precisou deixar o gramado. O meia se chocou de cabeça com Patrick e caiu desacordado. Ele também foi encaminhado ao hospital e novamente o jogo ficou parado aguardando o retorno da ambulância.

De volta à bola rolando, o Oeste trabalhava no campo de ataque enquanto o Xavante jogava recuado. Mas, logo o cenário mudou e a equipe da casa tentou pressionar. Aos 62 minutos de partida, Itaqui cobrou falta com perigo, mas ficou só no susto para a defesa dos visitantes.

Na resposta, o Oeste ampliou o placar. Novamente em troca de passes, a bola sobrou para Mazinho, que só teve o trabalho de colocar para o fundo do gol. A equipe quase fez o terceiro aos 71’, quando Pedrinho bateu cruzando, mandando perto do gol.

No início do segundo tempo, o Xavante tentou ir para cima do adversário, mas encontrou dificuldades na criação. O Oeste levava perigo no contra-ataque. Aos 18’, Mazinho tocou na saída de Pitol, mas Rafael Dumas tirou em cima da linha. Na sobra, Marcinho mandou para fora.

Aos 23 minutos da segunda etapa a equipe visitante chegou ao terceiro gol. Pedrinho fez jogada individual e deixou para Maciel tocar na saída do goleiro, ampliando o placar no Bento Freitas.

Na resposta, o atacante Michel descontou para o Brasil. O goleiro Marcelo Pitol fez lançamento que chegou até a área do Oeste e o atacante colocou para dentro na saída do goleiro Tadeu. Minutos depois novamente Michel tentou diminuir a vantagem adversária. Itaqui cruzou na área e o atacante mandou em direção ao gol de cabeça, obrigando o goleiro a fazer grande defesa.

Nos minutos finais, o Brasil de Pelotas tentou pressionar, mas não conseguiu diminuir, ficando em situação complicada no campeonato, na 15ª posição, com 31 pontos, a mesma pontuação de Juventude e Paysandu que vêm logo atrás. A vitória foi do Oeste, que chegou na 10ª posição na tabela, com 38 pontos ganhos.

Na próxima rodada o Xavante vai ao Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta, às 21h30 de terça-feira. O Oeste recebe o Sampaio Correa, às 16h30 de sábado.