Guarani vence CSA e torce contra Avaí para se manter no G-4

No último sábado (22), pela 28º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu no Brinco de Ouro da Princesa o CSA. O time de Campinas conseguiu uma importante vitória, pelo placar de 1 a 0, com o gol marcado por Bruno Mendes.

Com a vitória, o Guarani chegou ao G-4, com 22 pontos, 12 vitórias e ficando na 4ª colocação. O bugre torce contra o Avaí, que ainda pode vencer na rodada e tomar a 4ª posição do Guarani Já o CSA cai para a 3ª posição, com 46 pontos e 13 vitórias.

A pressão dá certo e o Guarani sai na frente

Desde os primeiros minutos, com uma pressão maior nos 15 primeiros, o Guarani fez valer sua força dentro do Brinco de Ouro da Princesa, conseguindo impor uma pressão bem grande no time do CSA e assim conseguiu manter-se no ataque. O bugre conseguiu tal pressão aproveitando muito suas oportunidades e espaços pelos lados do campo, com muitas passagens dos atacantes Jefferson Nem e Matheus Oliveira e dos laterais Kevin e Pará.

Isso tudo se refletiu nas estatísticas do primeiro tempo, onde o Guarani teve cerca de 61% da posse de bola, trocando 238 passes, quase 100 a mais do que seu adversário. Com 87% de acerto de passes, o Guarani conseguiu finalizar 8 vezes, sendo duas no alvo. Já o CSA teve 6 finalizações, sendo que apenas 2 foram no gol.

Aos 31 minutos, o atacante Bruno Mendes abriu o placar da partida, quando Kevin recebeu uma bola em profundidade e cruzou pro meio da área. O camisa número 9 se jogou na direção da bola e conseguiu a desviar com o joelho, assim abrindo o placar e dando a vantagem para o time de Campinas.

Guarani segura a pressão do CSA e vence a partida

No segundo tempo, perdendo fora de casa, o CSA começou o jogo e se manteve pressionando o Guarani, focando muito mais seus esforços pelo lado esquerdo, por onde crio suas principais chances. Mas quem teve as chances, mais uma vez, foi o Guarani.

Aos 12 minutos, o bandeira anulou corretamente um gol do Guarani, quando uma falta foi batida de longe com força e o goleiro Felipe espalmou pro meio da área. No rebote estava Matheus Oliveira, que estufou as redes, mas estava impedido no lance. Aos 16 minutos Matheus Oliveira acertou uma bola na trave, que caprichosamente rolou, com pouca velocidade e acertou o poste direito do goleiro Felipe.

A chance de mais perigo para o CSA foi aos 31 minutos, quando Judivan desceu pela esquerda e cruzou para Alemão, que bateu forte, mas para fora.

O Guarani volta aos gramados na próxima sexta-feira (28), onde enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, às 21h30. Já o CSA enfrenta o CRB, fora de casa, no próximo Sábado (29). Os times se enfrentam no estádio Rei Pelé, às 16h30. Ambos os jogos serão pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.