Larghi lamenta derrota do Atlético-MG para o Flamengo: "Tivemos chances reais de empatar"

O Atlético-MG perdeu de 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (23), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe alvinegra em 6º lugar na tabela de classificação, com 42 pontos.

O treinador Thiago Larghi comentou que o Galo merecia ter saído com o triunfo. No entanto, lamentou que o time não conseguiu aproveitar as oportunidades.

“Antes mesmo de levar o segundo gol, a gente teve chance, assim como no final do primeiro tempo. O time criou, mas, infelizmente, não conseguiu converter as oportunidades em gol”, falou.

Larghi já está em contagem regressiva para o final do torneio nacional. Segundo ele, o time vem fazendo trabalho e agora precisa focar no próximo duelo.

“São 12 partidas para o final, tivemos chances reais de empatar o jogo aqui, até mesmo de ganhar. Então, temos que ter consciência do que a gente vem fazendo e trabalhar com o grupo forte, pensar a estratégia para a próxima partida e esperamos conseguir vencer”, frisou.

O Atlético encara o Sport no domingo (30), às 16h, no Independência. O comandante atleticano reforçou que é preciso vencer o adversário com o apoio do torcedor, para garantir o objetivo desta temporada.

“O próximo adversário é o Sport, em casa, e a gente precisa fazer prevalecer o valor do nosso time, o peso da nossa torcida, o apoio de todos, encher o Independência para vencer essa partida. Nosso objetivo, desde o início do ano, devido à reformulação que houve, é estar no G-6. A gente segue atingindo esse objetivo, que é classificar para a Libertadores, preferencialmente de forma direta, e estamos lutando por isso. A gente continua na briga e vamos aproveitar a semana da melhor maneira para fazer um bom jogo e conseguir a vitória”, finalizou.