Avaí sofre, mas vence Sampaio Corrêa de virada e volta ao G-4 após duas rodadas

Partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Público total: 4.268 torcedores

Adriano Milczvski, auxiliado por Rafael Trombeta e João Fabio Machado Brischiliari, todos do PR. Amarelos: Guga, Judson (AVA); João Paulo, Wellington Rato (SAM)

Após uma sequência de duas derrotas consecutivas, o Avaí venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1, no Estádio Ressacada, na noite deste sábado (22), em partida válida pela 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu seu retorno ao G-4. Eloir abriu o placar para os visitantes, mas Getúlio, Matheus Barbosa e Renato decretaram a vitória do Leão.

Logo aos dois minutos da etapa inicial, o Sampaio Corrêa assustou o Avaí. João Paulo levantou a bola na área pela direita, mas o goleiro Kozlinski afastou a bola de soco. Dois minutos depois foi a vez do time da casa responder. Judson finalizou de fora da área, mandando uma bomba e o goleiro Busatto teve que fazer uma defesa em dois tempos.

Aos 13, o goleiro da Bolívia Querida, evitou a tentativa de um gol olímpico de Marquinhos. Aos 19 minutos, o time maranhense respondeu com João Paulo mandando uma pancada, para a defesa do arqueiro do Avaí.

Aos 28 minutos, o erro no corte de Marcão virou ajeitada para Alvinho, que encontrou Eloir, sozinho, de frente para o gol e mandar para o fundo da rede abrindo o placar para o Sampaio.

O time da casa até ensaiou uma reação no final da etapa inicial, mas não foi o suficiente para mudar o resultado e evitar a vaia dos torcedores.

No segundo tempo, a equipe catarinense voltou em busca de um empate. E logo aos dez minutos, só não deixou tudo igual, porque William Oliveira apareceu antes da linha e evitou o gol de André Moritz.

Aos 27, Luan Pereira adiantou a bola para Renato. Getúlio se adiantou à marcação e de cabeça deixou tudo igual no Ressacada. Quatro minutos depois, do meio de campo, a bola parou nos pés de Capa que cruzou para Matheus Barbosa entrando na área para chapar para a rede e sair para comemorar a virada do Avaí.

Mas ainda tinha mais, aos 40 minutos, Luan Pereira, pelo meio, colocou Renato cara a cara com o goleiro, chutando forte s decretando a vitória por 3 a 1.

Com o resultado o Avaí volta ao G-4, ocupando a quarta posição com 45 pontos. Já o Sampaio Corrêa amarga a última posição na tabela, com apenas 25 pontos.

Na próxima rodada, o Avaí visita o Coritiba, no Couto Pereira, no sábado (29), às 19h. No mesmo dia, às 16h30, o Sampaio visita o Oeste, em Barueri.