Kieza e Moisés comemoram segunda vitória seguida do Botafogo pelo Brasileirão

Em jogo de sete gols, o Botafogo levou a melhor sobre o Vitória, por 4 a 3, no Barradão e reencontrou o caminho da vitória como visitante na noite deste domingo (23). Lucas Fernandes abriu o placar para os donos da casa logo no primeiro ataque e Kieza, aos 24, deixou tudo igual. O atacante alvinegro pôs fim ao jejum de nove jogos, marcando seu nono gol no ano, e falou após o término da partida.

"Nem me fala (no jejum). Me machuquei antes da Copa e, quando voltei, não conseguia fazer gol. Botafogo fez um grande jogo e conseguimos a vitória aqui. A gente espera manter essa sequência e sair da zona."

O resultado levou a equipe carioca a 32 pontos, ocupando, momentaneamente, a 11ª colocação. O último resultado positivo do Alvinegro fora de casa foi no clássico contra o Vasco, em São Januário, no começo do mês de junho (2/6).

Os demais gols do Leão foram marcados por Maurício Cordeiro e Fabiano. Enquanto Rodrigo Lindoso, Léo Gomes (contra) e Erik balançaram a rede pelo Botafogo. O meia ainda teve outra grande chance aos 40 da etapa final. Num contra-ataque com três jogadores, Erik foi fominha e acabou chutando em cima de Ronaldo. O volante Moisés comentou sobre a jogada.

"Foi um lance que Brenner e Pimpão passaram do lado. O Erik conseguiu limpar o defensor, mas não conseguiu o gol. Se ele conseguisse, todo mundo iria abraça-lo. Temos que ressaltar a vitória. Graças a Deus conseguimos esse triunfo."

O Botafogo se prepara para enfrentar o líder São Paulo às 16h do próximo domingo (30), no Estádio Nilton Santos. O jogo marca a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.