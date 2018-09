Lisca elogia atuação do Ceará apesar da derrota contra o Grêmio: "Jogamos de igual para igual"

O Ceará não conseguiu manter a vantagem inicial e acabou derrotado contra o Grêmio em Porto Alegre, em partida realizada na manhã deste domingo (23). Mesmo assim, o técnico Lisca elogiou o desempenho do Alvinegro, e ressaltou a qualidade do plantel do Tricolor gaúcho.

"Encaramos o Grêmio de igual para igual. Poderíamos ter feito um 3 a 1 naquela boa que bateu na trave e correu na linha. O empate no final deu tranquilidade para eles. É um time frio, acostumado a decidir. O Renato tem dois anos de trabalho e isso pesou. Estou no Ceará faz quatro meses. O primeiro gol deles teve a qualidade do Luan e do Geromel. No segundo, o Léo Moura colocou a bola com a mão e no terceiro o Luan mostrou muita qualidade. Apesar das vaias para ele, ele decidiu o jogo", disse.

Lisca lamentou o resultado e ressaltou a necessidade de somar pontos para alcançar o objetivo de escapar do rebaixamento.

"Temos Chapecoense, Botafogo e Vasco em casa. São confrontos diretos. Mas precisamos somar pontos e hoje aqui não adianta ter encarado o Grêmio de igual e não pontuar", finalizou.

O Ceará retorna a campo no próximo domingo, diante de uma adversária direta na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense. No momento, o Vozão se encontra na 17ª colocação no torneio, enquanto a Chape está na 16ª posição. A partida será realizada no Castelão, em Fortaleza.