Em jogo truncado, Corinthians consegue empate contra o Internacional pelo Brasileiro

Neste domingo (23), o Corinthians empatou com o Internacional em 1 a 1, na Arena, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Douglas marcou para o time Alvinegro e Damião descontou para os Colorados.

A equipe paulista começou bem a partida tendo duas boas chances logo nos primeiros minutos, uma com Douglas em falha da defesa colorada e outra com Fagner em bela descida pela direita. Aos 20', a partida se equilibrou. A marcação colorada encaixou e conseguiu cobrir os espaços que eram deixados na lateral.

Na reta final, uma cobrança de falta na área. Edenilson fez lançamento na segunda trave, Cássio saiu errado e Leandro Damião em posição irregular abriu o placar para os visitantes. 1 a 0.

No segundo tempo, o panorama da partida continuava o mesmo até que aos 50 minutos, Romero cabeceou no travessão, Douglas completou para o gol, empatando para a equipe alvinegra. 1 a 1.

No decorrer da segunda etapa, o Corinthians mais uma vez teve problemas em criar chances reais de gol finalizando apenas 5 vezes no alvo. Além disso, cometeu muitos erros na bola aérea defensiva e passe no terço final do campo. Enquanto isso, o Inter demonstrou dificuldades em relação a marcar a movimentação ofensiva do ataque corintiano. Desta maneira, conseguiu apenas o lance de gol como chance real e alçou 20 bolas na área acertando apenas 3 destes 20 cruzamentos.

Corinthians volta a campo nesta quarta feira pela semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo em Itaquera enquanto o Internacional volta a campo apenas no próximo fim de semana contra o Sport em recife