Flamengo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Atlético MG

O Flamengo divulgou neste sábado (22) a relação dos jogadores que irão encarar o Atlético MG pela 26ª rodada do Brasileirão. Rodinei e Uribe serão desfalques no time titular, mas as novidades na lista de relacionados foram os jovens Klebinho e Yuri, ambos da base.

Yuri, de apenas, 17 anos, é um dos destaques da badalada "geração 2000". O meia marcou o gol do título da Taça Guanabara neste ano, contra o Botafogo, pela categoria juniores. Também se destacou no sub-17, quando ganhou tudo ao lado de Vinicius Junior e Lincoln.

Klebinho, lateral-direito que atua na equipe sub-20, e já treina entre os profissionais, foi chamado devido ao corte de Rodinei, e será o reserva do Pará, titular nesse domingo (23), no Maracanã.

No caso do lateral-direito e do atacante colombiano, o clube informou - por meio da assessoria - que ambos ficarão fazendo trabalhos específicos no CEP (Centro de Excelência em Perfomance) FLA para aprimorar a forma física, e serão liberados para os próximos jogos.

O Flamengo vai em busca de mais uma vitória para alcançar os adversários, que estão no topo da tabela. O tropeço do São Paulo, 1 a 1 com o América-MG, em pleno Morumbi, serve como um estímulo a mais para o Rubro-Negro buscar a vitória.

Dono da maior média de público na temporada, mais de 35 mil pagantes por jogo, e do Campeonato Brasileiro, com mais de 47 mil torcedores pagantes por partida, a equipe da Gávea terá mais uma tarde com grande apoio nas arquibancadas: mais de 32 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada para o clássico nacional.