Resultado Flamengo x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro (2-1)

Na próxima rodada, o Flamengo irá até Salvador enfrentar o Bahia, e pode assumir a liderança em caso de tropeços de Inter e São Paulo. Já o Galo receberá o Sport, no Independência.

Com drama, com muitas chances de gol e em um jogo muito agitado, o Rubro-Negro venceu o Galo e cortou a diferença para o líder, São Paulo, para apenas 3 pontos.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! FLAMENGO 2 x 1 ATLÉTICO-MG!

50' NO TRAVESSÃO!!!!! Cazares bateu a falta diretamente para o gol, e a bola explodiu no travessão.

49' Mais um minuto de acréscimo. Victor vai para a área.

48' Cartão amarelo para Denilson, do Atlético-MG.

46' Cruzamento de Chará, Denilson não alcançou e a bola ficou fácil para Diego Alves.

45' UHHHHHHHHHHHHHHH! A bola sobrou para Leonardo Silva, livre, na entrada da área e o zagueiro bateu com muita categoria, buscando o ângulo. Porém, a bola passou perto demais.

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' Em andamento: Atlético-PR 3 (Marcelo Cirino) x 0 Paraná

43' 39.462 torcedores presentes no Maracanã nessa tarde.

42' Após cobrança de falta, a bola sobrou para Cuéllar, que arriscou de fora da área, mas jogou pela linha de fundo.

38' Mudança no Atlético: Entra: Denilson / Sai: Ricardo Oliveira

36' Vitinho entrou no intervalo e saiu com apenas 36 minutos jogados.

36' Mudança no Flamengo: Entra: Marlos / Sai: Vitinho

35' Estava sendo um boa tabela entre Éverton e Paquetá, mas o camisa 7 adiantou demais e saiu com bola e tudo.

32' Barbieri mandou chamar Marlos Moreno. Será a última mudança do Rubro-Negro. Larghi ainda pode fazer uma.

30' UHHHHHH! Chará deixou Pará no chão e tocou para Fábio Santos que tentou cruzar. A bola foi desviada e quase encobriu Diego Alves.

28' Cartão amarelo para Emerson, do Atlético-MG.

26' Mudança no Flamengo: Entra: Piris da Motta / Sai: Henrique Dourado

25' CORTA PARÁ! Após a cobrança de falta, a bola ficou viva na área do Flamengo e só não chegou em Ricardo Oliveira pois Pará cortou para escanteio.

24' Cartão amarelo para Henrique Dourado, do Flamengo.

23' Mudança no Galo: Entra: Edinho / Sai: Luan

22' UHHHHHHHHH! Com muito espaço, Luan arriscou de fora da área e a bola passou perto demais.

18' LÁ E CÁ! Dourado foi tentar uma caneta na lateral da área, perdeu a bola e gerou um rápido contra-ataque puxado por Cazares, que só foi parado por Cuéllar, mas a bola ainda sobrou com Chará, que não finalizou.

16' Paquetá muito mais participativo nesse segundo tempo, ajudando bastante o Flamengo e levantando a torcida.

14' Após o baque, o Galo tenta correr em busca de mais um empate.

12' NÃO VALEU (DE NOVO)! Éverton puxou o contra-ataque, tocou para Paquetá, que achou Dourado. O Ceifador driblou Victor e mandou para o gol, mas estava novamente em impedimento.

11' Tudo deu certo para o Rubro-Negro, praticamente ao mesmo tempo no Maraca e em Itaquera. Distância para o líder volta a ser de apenas três pontos.

10' Em andamento: Corinthians 1 (Douglas) x 1 Internacional

9' Na comemoração, o camisa 11 correu até o banco e deu um forte abraço em Matheus Sávio.

8' Cruzamento perfeito de Miguel Trauco, na cabeça de Paquetá, que tocou no canto de Victor. Flamengo 2 a 1.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE LUCAS PAQUETÁ!

6' Vitinho tabelou com Éverton e chutou forte, mas a bola carimbou Léo Silva.

5' UHHH! Após a defesa do Flamengo se atrapalhar, a bola sobrou para Emerson que cruzou buscando Léo Silva, livre, mas o zagueiro não alcançou.

3' Emerson arrancou pela direita, e só foi parado por Cuéllar, com falta.

1' Pará tabelou com Dourado e tentou achar Vitinho na ponta, mas a bola foi desviada e ficou com Victor.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta. Flamengo muda: Entra: Vitinho / Sai: Matheus Sávio

Com o resultado em Itaquera, o Colorado vai assumindo a liderança isolada, com 52 pontos.

No intervalo:



Atlético-PR 2 x 0 Paraná

Corinthians 0 x 1 Internacional

FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA! FLAMENGO 1 x 1 ATLÉTICO-MG!

47' ISOLOU! Paquetá tocou para Cuéllar, que chegou batendo de canhota, mas jogou longe do gol.

45' Dois minutos de acréscimos.

42' A cada erro do Flamengo, a torcida perde mais a paciência, e o Atlético tenta se aproveitar disso.

39' Belo passe de Éverton Ribeiro para Arão, que buscou Henrique Dourado, mas ficou apenas com o escanteio.

37' Sávio tabelou com Trauco, mas ao invés de buscar o cruzamento, tentou cabecear para o gol, e jogou para fora, sem perigo. Recebeu mais vaias da torcida.

36' DIEGO ALVES! Chará foi lançado na corrida, ganhou de Réver e só não virou a partir pois Diego Alves salvou o Flamengo

35' Mudança no Atlético-MG: Entra: Cazares / Sai: Tomás Andrade

34' E acabou a paciência de boa parte da torcida com Matheus Sávio, que recebeu fortes vaias.

33' Em andamento: Atlético-PR 2 (Pablo) x 0 Paraná

32' ISOLOU! Pará cobrou o escanteio, a defesa afastou e Matheus Sávio pegou de primeira, mas jogou longe do gol.

29' Matheus Sávio avançou pela esquerda, pedalou e tentou cruzar para Dourado, mas Léo Silva afastou.

27' O jogo é bastante movimentado no Maraca. E o gol de empate do Galo tende a deixar a partida ainda melhor.

25' Agora foi a vez de Henrique Dourado precisar receber atendimento no gramado. O Ceifador já retornou para a partida.

23' Com o resultado, o Flamengo volta para a 5ª posição, com 46 pontos, enquanto o Atlético segue em 6º, com 43.

22' Luan cobrou escanteio, Léo Silva subiu mais alto e cabeceou com força, sem chances para Diego Alves. 1 a 1.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! É DE LEONARDO SILVA!

21' Luan cobrou a falta, e Paquetá cabeceou para escanteio.

20' Cartão amarelo para Pará, do Flamengo. E vem bola na área do Rubro-Negro.

19' Matheus Sávio parou a jogada com falta, e levou a pior. Foi retirado do gramado para receber atendimento. O camisa 22 já retornou ao campo de jogo.

17' Jogo é bom, e bastante corrido no Maracanã. O sol praticamente já não cobre mais o gramado.

14' Torcida rubro-negra chegou a comemorar o gol anulado do Ceifador, mas segue 1 a 0 para o Flamengo.

13' NÃO VALEU! Paquetá inverteu para Sávio, que cruzou com açúcar na cabeça de Dourado. O camisa 19 chegou a marcar um belo gol, mas estava impedido.

10' UHH! Arão foi lançado pela direita e cruzou, Matheus Sávio - sem ângulo - chegou batendo pela linha de fundo.

8' POR POUCO! Paquetá conseguiu ganhar de Emerson no alto, e a bola ia sobrando para o camisa 11, mas Victor se antecipou e segurou firme.

7' Em andamento: Atlético-PR 1 (Raphael Veiga) x 0 Paraná

6' Surpreendido pelo gol no primeiro minuto, o Atlético tenta dar a resposta, mas ainda não conseguiu furar a defesa rubro-negra e levar perigo a Diego Alves.

4' Elias invadiu a área e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro paranaense mandou seguir.

3' O gol coloca o Flamengo na 3ª posição, a três pontos do líder, e deixa o Galo em 6º.

1' Primeira chegada do jogo. Trauco fez uma bela jogada individual pela esquerda, e cruzou na medida para Willian Arão chapar no canto. Brilha a estrela de Maurício Barbieri, que apostou nos dois como titulares. Flamengo 1 a 0.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE WILLIAN ARÃO!

BOLA ROLANDO! COMEÇA FLAMENGO x ATLÉTICO-MG!

15:59 Um minuto de silêncio sendo respeitado.

15:56 As duas torcidas cantam alto no Maracanã. Daqui a pouco a bola rolará para o clássico nacional.

15:52 Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

15:51 Equipes anunciadas no telão. Paquetá foi o mais ovacionado pelos rubro-negros.

15:43 Equipes já retornaram para os vestiários e, daqui a pouco, entrarão em definitivo no gramado, para o protocolo e o pontapé inicial.

15:37 OBJETIVO TRAÇADO! Presente em 2009, na arrancada para o título brasileiro, a faixa "Brasileiro é obrigação" está de volta na torcida do Flamengo.

15:30 Expectativa de mais de 40 mil torcedores no Maracanã. Só para Rubro-Negros, mais de 34 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada até o início da tarde.

15:26 Equipes entraram para o trabalho de aquecimento. Calor é muito forte no Rio de Janeiro, nessa tarde de domingo.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Atlético-MG ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Sem Uribe, Henrique Dourado voltará a ser titular pelo Flamengo após três jogos. A última vez em que o Ceifador iniciou uma partida foi na 22ª rodada, contra o Ceará. O camisa 19 não marca desde o dia 12 de outubro, quando fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, pelo Brasileiro.

Nos dois últimos encontros no Maraca, o Galo não perdeu: 2 a 0 em 2015 e 1 a 1 em 2017.

Muito criticado, o gramado do Maracanã promete ajudar no espetáculo de logo mais. Após 10 dias sem jogos, a empresa que cuida do campo, divulgou fotos que mostram o bom estado do palco do jogo:

Quem está fora: Ninguém.

Pendurados: Adilson, Patric, Fábio Santos, Matheus Galdezani, Leonardo Silva, Iago Maidana, Victor e Ricardo Oliveira.

Do lado do Galo, também há a pressão sobre Thiago Larghi e elenco. Após empatar com a equipe mista do Cruzeiro, o Alvinegro mineiro perdeu a chance de se aproximar do G-4, e dos líderes. O desempenho depois da Copa do Mundo também despencou, e a equipe saiu da vice-liderança, para o 6º lugar.

Quem está fora: Diego, Rodinei, Uribe, Juan e Berrío.

Pendurados: Vitinho, Piris da Motta, Henrique Dourado, Diego Alves, Marlos Moreno, Rodinei e Geuvânio.

Pressão. Essa foi a palavra mais comentada durante a semana no Ninho do Urubu. Na primeira semana sem jogos, desde a Copa, o Rubro-Negro conviveu com duas pressões: sobre o time e sobre Barbieri. Após os empates contra Corinthians e Vasco, a equipe da Gávea se vê obrigada a vencer logo mais, para aliviar a crise e para manter o treinador no cargo.

No primeiro turno, no Independência, o Rubro-Negro carioca surpreendeu e venceu por 1 a 0, gol de Éverton Ribeiro. Relembre como foi a partida:

Já o Atlético-MG enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, e não saiu do 0 a 0. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Flamengo empatou com o Vasco, 1 a 1, em Brasília. Veja os melhores momentos:

Já o Galo tem 42 pontos, ocupando o 6º lugar, e precisa do triunfo para entrar no G-4, caso o Grêmio não vença o Ceará, e se aproximar ainda mais da turma que briga pelo título.

Com 45 pontos, ocupando o 4º lugar, o Rubro-Negro precisa da vitória para se aproximar dos líderes e, em caso de tropeço do Internacional, ficar a três pontos do topo.

Flamengo x Atlético-MG ao vivo se enfrentam neste domingo, no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 26ª rodada da competição.