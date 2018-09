Jejum: Flamengo não vence Atlético-MG nos dois turnos do Brasileirão há nove anos

Nesse domingo (23) às 16h, no Maracanã, o Flamengo receberá o Atlético-MG, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de tentar se aproximar novamente dos líderes, especialmente após o empate do São Paulo com o América-MG, o Rubro-Negro busca encerrar um jejum que dura desde 2009.

Há nove anos, o Flamengo não sabe o que é vencer o Galo nos dois confrontos pelo Brasileirão. No campeonato daquele ano, a equipe da Gávea venceu no Maracanã e no Mineirão pelo mesmo placar, 3 a 1. Para os mais supersticiosos, no fim do torneio o Rubro-Negro se sagrou campeão nacional. Relembre como foram esses jogos:

Flamengo 3 x 1 Atlético-MG - 1º Turno

No Maracanã, pela 15ª rodada, o Rubro-Negro recebeu o Galo, na segunda partida do técnico Andrade, ainda interino, no comando da equipe. Após a histórica vitória contra o Santos, na Vila, o Flamengo levou um susto logo aos 2 minutos: Éder Luis abriu o placar, e chegou a calar o Maraca.

O Rubro-Negro, que pouco atacava, chegou ao empate aos 36, com uma bela finalização de Léo Moura. E logo virou aos 38, com Kleberson, indo para o intervalo com a vitória parcial por 2 a 1. Na segunda etapa, Everton (que hoje está no São Paulo), definiu a partida aos 14 minutos, 3 a 1.

Atlético-MG 1 x 3 Flamengo - 2º Turno

No returno, na 34ª rodada, um Mineirão lotado recebeu os dois rivais. Buscando voltar a liderança após 19 rodadas, o Galo começou melhor, pressionando, mas foi o Flamengo que abriu o placar, aos 9 minutos, com um golaço olímpico de Petkovic.

Com a vantagem, o Rubro-Negro recuou e passou a se defender bem, até que aos 39, em um belo contra-ataque, o chileno Maldonado recebeu de Zé Roberto e marcou o seu primeiro gol pelos cariocas, 2 a 0. E assim acabou a primeira etapa em Belo Horizonte.

No segundo tempo, empurrado por mais de 80 mil atleticanos, os donos da casa diminuíram logo aos 5 minutos, com Ricardinho aproveitando o abafa, 2 a 1. Porém, o que era pressão voltou a se transformar em decepção aos 36 minutos, quando Adriano completou de cabeça após o cruzamento de Fierro, assumindo a artilharia, e definindo a vitória rubro-negra, que colocou a equipe no G-4 da competição.

Desde então, foram 17 jogos entre as duas equipes no Brasileiro, com seis vitórias do Rubro-Negro, seis triunfos do Galo, além de cinco empates. Confira a sequência de jogos entre as duas equipes desde a última "dobradinha" carioca no campeonato:

Flamengo 0 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2010

Flamengo 1 x 4 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2010

Flamengo 4 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2011

Flamengo 1 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2011

Flamengo 2 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2012

Flamengo 1 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2012

Flamengo 3 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2013

Flamengo 0 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2013

Flamengo 2 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2014

Flamengo 0 x 4 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2014

Flamengo 0 x 2 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2015

Flamengo 1 x 4 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2015

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 2 x 2 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 1 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 0 x 2 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2018

Para o clássico nacional de logo mais já foram vendidos, de maneira antecipada, mais de 32 mil ingressos. A média do Rubro-Negro no Brasileirão é de mais de 47 mil pagantes por partida, já a média na temporada também é a maior do país, com mais de 35 mil torcedores pagantes por jogo.