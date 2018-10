Ainda com esperanças no Campeonato Brasileiro, Grêmio recebe Ceará na Arena

Ainda com esperança de título, o Grêmio recebe o Ceará neste domingo (23) pelo Brasileirão. As equipes entram em campo às 11h, na Arena, em partida válida pela 26ª rodada.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O clube gaúcho ocupa a 5ª posição, com 44 pontos e pode voltar ao G-4 na rodada. O time alvinegro vem em boa sequência na competição e busca escapar da zona de rebaixamento na qual se encontra, ocupando a 17ª posição, com 27 pontos.

Força máxima

O Tricolor encerrou a preparação para o duelo na manhã deste sábado (22). No CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade de portões fechados, que foi aberta à imprensa durante o rachão.

A expectativa é de que o comandante gremista repita a escalação que foi a campo na vitória sobre o Atlético Tucumán pela Libertadores. Porém, durante o rachão, Alisson, que foi destaque no duelo, sentiu dores na perna esquerda e deixou a atividade, virando dúvida para o jogo.

O atacante Everton será titular no domingo, mas, novamente convocado pela Seleção Brasileira, desfalca a equipe na partida diante do Palmeiras. O artilheiro gremista na temporada falou sobre a situação.

“A gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo bem feito. Essa valorização é importante na carreira de qualquer atleta. Feliz pela convocação, um pouco triste por desfalcar nossa equipe. Mas a gente sabe que tem jogadores de qualidade que vão dar conta do recado. Um ou dois jogadores saindo não vão fazer tanta diferença assim”, disse o atacante.

Equipe pendurada

Em Porto Alegre, o Ceará também encerrou a preparação para o duelo deste domingo. Na manhã deste sábado a equipe treinou no CT do Internacional.

Para o confronto contra o Grêmio a equipe está encaminhada. O que preocupa são os atletas pendurados. Os zagueiros Tiago Alves e Luiz Otávio, o lateral Samuel Xavier, o meia Ricardinho e o meia-atacante Calyson têm dois cartões amarelos e podem desfalcar a equipe na próxima rodada, quando o Ceará enfrenta a Chapecoense. Com exceção de Ricardinho, todos os outros são titulares.

Para o zagueiro Valdo, o time tem que entrar atento e fazer um bom jogo para conquistar um resultado positivo e seguir com boa sequência. “Enfrentar o Grêmio é sempre muito difícil, principalmente em sua casa, diante do seu torcedor. Vamos procurar fazer uma grande apresentação para sairmos pontuando, com um resultado positivo. Temos que ter muita intensidade do início ao fim do jogo para conquistarmos esse objetivo”, afirmou.