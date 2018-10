Vitória e Botafogo se enfrentam no Barradão buscando afastar fantasma do Z-4

Partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio do Barradão, em Salvador, BA; a partida começa às 18h (horário de Brasília)

Neste domingo (23), Vitória e Botafogo se enfrentam pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Barradão, às 18h (de Brasília). Adversários diretos na fuga do Z-4, os times estão empatados com 29 pontos na tabela, o Leão em 13º, e o time alvinegro em 15º. Quem triunfar na partida de hoje sobe na classificação e automaticamente joga o adversário para a região do desconforto.

Vitória e Botafogo já se encararam 27 vezes no Brasileirão, com os baianos ganhando 15, os cariocas 10 e 12 empates. Este ano, em jogo válido pelo 1º turno do campeonato, no Nilton Santos, o placar foi 1 a 1. Gols de Denilson para o Leão e Kieza para o Glorioso.

'Lei do ex': Uma curiosidade para o confronto deste domingo, é que os artilheiros de ambos os times - Neilton e Kieza -, já jogaram com a camisa adversária. Com um início de ano avassalador, os dois eram os destaques das equipes. Porém, ambos vivem um incômodo jejum e não balançam as redes há alguns jogos. O rubro-negro não marca há sete partidas, já o alvinegro, há nove. Hoje, os atacantes terão a chance de se redimir e fazer a tão famosa "lei do ex" aparecer novamente.

Boa fase no Barradão

A chegada do técnico Paulo César Carpegiani mudou a cara do Vitória. Desde que ele passou a comandar a equipe, houve uma grande evolução. Apesar da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras logo em sua estreia, onde o time não teve nem tempo para assimilar os ensinamentos do treinador, o trabalho vem sendo muito bem feito.

Antes do revés para o Ceará, na última rodada, o rubro-negro não era vazado e nem perdia há quatro jogos. Para o duelo contra o alvinegro, Carpegiani contará com um dos seus pilares do sistema defensivo, o zagueiro Lucas Ribeiro, que estava suspenso.

Vindo de três vitórias seguidas no Barradão, o Leão aposta no fator casa como crucial para conquistar os três pontos neste domingo. Caso saia de campo com o resultado positivo, os baianos podem saltar para o 10º lugar, dependendo de outros jogos.

Marca incômoda fora de casa

Após a derrota para o Bahia no meio da semana, o Botafogo seguiu em Salvador e concluiu a preparação longe do Rio de Janeiro. O alvinegro vem totalmente focado para essa partida contra o Vitória. No jogo da Sul-Americana, Zé Ricardo poupou jogadores visando o confronto direto deste domingo. O treinador terá apenas o desfalque de Leo Valencia, lesionado.

O Glorioso já teve três técnicos nessa competição, e nenhum conseguiu derrubar uma marca que segue o clube desde o início do Brasileiro: vencer fora de casa. O Botafogo até triunfou no clássico contra o Vasco, mas o duelo foi em terras cariocas. Longe do estado, foram sete derrotas e três empates. A expectativa é que essa escrita enfim seja quebrada no duelo contra os baianos.