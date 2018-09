Após vitória no clássico, Tiago Nunes mira Atlético-PR no topo da tabela do Brasileiro

O Atlético-PR venceu o clássico contra o Paraná, pela 26ª rodada da Série A, por 3 a 0, na tarde deste domingo (23), na Arena da Baixada. A vitória coloca o Furacão na nonaª colocação, com 33 pontos, um a menos que o Corinthians, abrindo uma vantagem de seis pontos para o primeiro clube na zona de rebaixamento, o Ceará. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico rubro-negro, Tiago Nunes, falou sobre a boa fase e a posição na tabela.



"Continuo tendo o mesmo discurso do início. Temos que efetivamente consolidar uma posição fora da zona de risco de rebaixamento. O primeiro passo é fazer a pontuação necessária para não ter nenhum tipo de risco. Depois, vamos ver o que o campeonato ainda tem a nos ofertar. Vamos buscar uma posição boa para que a gente também tenha uma 'gordura' para focar na Sul-Americana, que é um campeonato em que temos chances reais”, disse.



Para o comandante, a equipe soube se adaptar às circunstâncias da partida para sair com a vitória do clássico.



“Criamos duas maneiras específicas para jogar esta partida. Uma era com mais gente no meio-campo, com uma aproximação maior do Marcelo. E a outra com o time mais aberto, com o Marcelo e o Nikão jogando quase em cima da linha lateral. O Paraná congestiona muito o miolo do campo. As trocas de lado, com a diagonal longa, hoje funcionaram melhor. Essas circunstâncias vão variar jogo a jogo. A gente tem que ter repertório para se adaptar a cada jogo”, comentou.



A boa fase foi assunto, assim como a semana cheia que o técnico terá pela frente para preparar a equipe para o próximo confronto, contra o Santos, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, no próximo domingo (30), às 16h.



“É um momento muito bom. Vamos ter uma semana cheia, após uma maratona, e nosso time evolui muito com os treinos. O desgaste tem sido muito grande, pelos jogos e viagens. A maneira que a gente propõe a jogar desgasta muito o atleta, porque todos ajudam a marcar, pressionam o adversário e quando o time tem a bola, precisam ter mobilidade. A recuperação será muito importante essa semana. Teremos uma folga de dois dias, para recuperar todo mundo não apenas fisicamente, mas também mentalmente”, completou.