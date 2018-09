Em jogo de sete gols, Botafogo bate Vitória no Barradão e se afasta do Z-4

Neste domingo (23), o Botafogo venceu o Vitória por 4 a 3 no Barradão em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Fernandes marcou para o rubro-negro no primeiro minuto, mas Kieza e Lindoso viraram para o alvinegro ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Fabiano empatou para o Leão da Barra, mas Léo Gomes marcou contra e Erik aumentou a vantagem para os visitantes. Aos 42, Maurício Cordeiro descontou para o mandante.

Com este resultado, o Botafogo acumula 32 pontos e sobe na tabela para a 11ª posição. Já o Vitória, permanece com 29 pontos e cai para a 14ª posição.

Lucas Fernandes abriu o placar para o Vitória em gol relâmpago com menos de um minuto de jogo. Apesar da superioridade inicial, o rubro-negro perdeu boas chances de gol e viu o adversário reagir e dominar o primeiro tempo.

Aos 23 minutos, Kieza pegou a sobra dentro da área e empatou a partida. A equipe baiana sentiu o golpe e viu a equipe carioca virar o placar. Aos 42 minutos, em contra-ataque, Rodrigo Lindoso fez o segundo gol do Botafogo.

No segundo tempo, o alvinegro sofreu mais um gol no início. Fabiano empatou de cabeça para o Vitória com a ajuda do belo cruzamento de Wallyson. Dois minutos depois, Léo Gomes tentou afastar a bola da área rubro-negra com um carrinho, mas mandou contra o próprio gol e devolveu a vantagem para o Glorioso.

Aos 18 minutos, Bochecha recebeu a bola dentro da grande área e tocou para Erik, que marcou o quarto gol do Botafogo. Jogadores do Vitória ainda pediram toque na mão do jogador, mas o árbitro confirmou o gol. Aos 42, Maurício Cordeiro descontou marcando o terceiro gol do Vitória.

Na próxima rodada, ambas as equipes jogam no domingo (30), às 16h (de Brasília). O Botafogo recebe o São Paulo no Engenhão e o Vitória enfrenta o Internacional no Beira-Rio.