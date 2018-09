Renato revela que Grêmio ‘saiu no lucro’ e que o fuso horário atrapalhou o time

Grêmio entrou em campo meio sonolento e acabou sendo surpreendido pelo Ceará logo no começo do jogo. Mas o time gaúcho mudou a postura no segundo tempo e conseguiu virar a partida para 3 a 2 com o talento de Luan, que com o resultado, mantém o time na cola dos líderes do campeonato.Foi assim que Renato Gaúcho avaliou a equipe numa manhã chuvosa em Porto Alegre.

O treinador, que tem seu estilo marrento, dessa vez demonstrou sinceridade e honestidade na análise da partida. Além de elogiar o Lisca, treinador do Ceará, disse que o Tricolor demonstrou abaixo do esperado.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro Futfanatics

– Sabíamos que seria muito difícil. Falei com o grupo durante a semana. O Ceará está em uma ascensão muito grande. Quero dar parabéns ao Lisca e, pelo que tem feito, acredito que não cairá. O jogo seria difícil. Domingo, 11h, alguns com fuso horário... Sabia que seria complicado. Falei que foi lucro o 2 a 2 pelo que fizemos. Não que estivéssemos mal, mas demos muito mole. É difícil alguém fazer dois aqui no Grêmio. Depois, conseguimos a vitória – destacou.

Para o time chegar ao empate, precisou do talento do camisa 7, Luan. O atacante foi um dos que esteve abaixo da média das expectativas antes do intervalo, e acabou sendo cobrado pela torcida. No segundo tempo, buscou mais o jogou, fez algumas jogadas individuais e conseguiu ser consagrado com um belo gol de falta, sem chances para o goleiro Everson.

Renato disse na coletiva, da relação com o Luan com os torcedores. O técnico acredita que, até pela qualidade que ele tem, é normal que seja mais cobrado do que os companheiros. Chegou a reconhecer que o desempenho do seu atacante não tem sido o mesmo, mas mostrou que está ao lado do jogador e passou confiança para o atleta.

– Ele (torcedor) cobra mais de quem decide. O Luan não tem jogado tudo o que sabe nas últimas partidas, mas nos ajuda. Hoje, mais uma vez, foi decisivo. Qualquer treinador teria o tirado, mas sei que ele decide e fez em uma falta. Foi importante o reconhecimento do torcedor. Ele tem toda confiança, minha, da diretoria, dos companheiros. É normal não fazer tudo o que sabe, mas conversamos com ele e demos força. Foi muito importante o gol para a moral dele. E terá toda semana para aprimorar a parte física. Será importante – projetou Renato.

Com 47 pontos após a vitória, o Grêmio fica no quarto lugar na tabela do campeonato, a quatro pontos do líder São Paulo. O time gaúcho volta atuar pelo brasileirão no sábado, quando pega o Fluminense, às 16h, fora de casa.