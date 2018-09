Willian decide, Palmeiras vence Sport e assume vice-liderança do Brasileirão

Em um jogo com pouca criatividade, o Palmeiras venceu o Sport, fora de casa em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian entrou no final da partida e resolveu as coisas para a equipe Palestrina.

Apesar de jogar fora de casa, o Verdão foi quem teve o primeiro lance de perigo, logo aos seis minutos, Deyverson finalizou de direita e obrigou o goleiro Magrão a fazer boa defesa.

Após esta jogada o jogo ficou amarrado, com muitos passes errados, o Leão da Ilha até que mostrava vontade empurrado pela torcida que fez ótima presença na Ilha do retiro.

Aos 28 minutos, Lucas Lima caiu no gramado, sentindo fortes dores e teve que ser substituído pelo venezuelano Guerra.

A equipe paulista tinha o controle da partida, mesmo não tendo uma qualidade de jogo boa. Chegava muitas vezes no ataque, principalmente em cruzamentos, mas penava na hora de deixar os companheiros de ataque em boas situações de gol.

A primeira etapa foi marcada por quedas no gramado, até que não era um jogo violento, porém muitos jogadores sentiram dores e desabavam no gramado.

Após falta sofrida por Hyoran, o meia cobrou e mandou na área, a bola sobrou para Felipe Melo que finalizou, mas a bola passou por cima do gol pernambucano.

Na segunda etapa, novamente o palestra foi quem teve a primeira oportunidade. Deyverson sofreu falta, Thiago Santos cobrou rapidamente deixando Guerra na cara do gol, mas o meia finalizou mal, em cima do goleiro Magrão.

Em seguida mais uma chance para os visitantes, Felipe Melo disputou no alto, a bola sobrou para Deyverson, que cortou o goleiro, e com o gol limpo, conseguiu chutar nas redes, mas pelo lado de fora.

Aos 22 minutos, o volante pernambucano Neto Moura, carregou fora da área, arriscou e acertou um belíssimo chute, obrigando o goleiro alviverde fazer uma excelente defesa.

O Sport levava começou a pressionar o Verdão, principalmente em cruzamentos. E em um deles, a bola sobrou para Ernando, que girou e chutou a esquerda.

Em um jogo difícil, nada melhor do que a estrela do treinador para salvar o confronto, e foi Felipão que brilhou. Aos 35 minutos colocou Willian no lugar do apagado Jean e logo aos 36 o atacante marcou. Em escanteio cobrado, a bola sobrou para Gustavo Gomez que finalizou para excelente defesa de Magrão, na sobra Willian Bigode empurrou para o fundo das redes. Após o gol, a equipe da casa levou perigo apenas uma vez, quando Marlene finalizou por cima do gol do goleiro Jailson

Com a vitória o Palmeiras encostou no líder São Paulo, com 50 pontos. Terá pela frente o Cruzeiro, no Pacaembu. Com a derrota, a equipe pernambucana continua na vice lanterna com míseros 24 pontos. No próximo domingo, tentará se reabilitar diante do Atlético Mineiro, fora de casa.