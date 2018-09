Felipão destaca equilíbrio do Palmeiras após vitória contra Sport

Neste domingo (23), o Palmeiras bateu a equipe do Sport na Ilha do Retiro e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador Luiz Felipe Scolari deu entrevista coletiva após o jogo e deixou bem claro que o jogo foi equilibrado. Ao fazer uma análise sobre o confronto, Felipão enfatizou que nenhuma das equipes se destacou durante os 90 minutos.

“O primeiro tempo foi equilibrado, a equipe do Sport pressionou um pouco mais. No segundo tempo, nós que tivemos em cinco, dez minutos três chances de gol viva e não fizemos, o Sport cresceu e depois nós marcamos em mais uma jogada trabalhada, um escanteio que a gente trabalhou, e aí sofremos uma pressão que era inevitável. Foi um jogo equilibrado, se não tivesse um vencedor não seria absurdo.”

O técnico palmeirense falou também sobre a postura do time mandante neste domingo e o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Chegou a fazer a dar sua opinião sobre o futuro da equipe pernambucana na competição, apesar da péssima fase atual.

“Não tem no mundo um campeonato que começa e que se desenvolve como o brasileiro e que tem oito equipes disputando um título. A equipe do Sport tinha hoje uma chance de fazer um jogo que fosse um divisor de águas pro futuro, vencendo hoje teria a possibilidade de aumentar a autoestima. Pelo que jogou o Sport, eu não acho que o Sport vá pra Serie B, acho que tá bem organizado, tem vontade. Acho que pode se safar, gostei da equipe e da forma que alguns jogadores jogaram. Nós ganhamos por detalhe.”

Para finalizar a entrevista, Felipão falou mais uma vez sobre a postura da equipe diante da chance de título em todas as competições e como preparar o time para estar bem nelas.

“Nós já estávamos pensando na decisão contra o Cruzeiro quando tiramos sete, oito jogadores que enfrentaram o Colo-Colo. Não dá pra jogar jogos com tamanha intensidade, temos jogadores que são qualificados que não estão entrando na Libertadores. Podemos mesclar a equipe e temos qualidade.”

“Estamos mostrando que temos chance sim. Temos que perseguir o líder da forma como temos a equipe, com bons jogadores e alternativas. Nós priorizamos as três competições. Estamos atrás do líder nessa competição, atrás do Cruzeiro e em vantagem contra o Colo-Colo, mas temos possibilidades de reverter em Minas e nos classificar pra final”