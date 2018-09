Dodô lamenta falta de pontaria do Santos após derrota: "Perdemos para nós mesmos"

O lateral-esquerdo Dodô criticou as várias chances perdidas pelo Santos na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo (23), no Mineirão, pela 26° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota o Peixe perdeu os nove jogos de invencibilidade. O camisa 16 mostrou insatisfação com o resultado após o término do jogo e disse que o Peixe "perdeu pra ele mesmo".

“O sentimento é que perdemos para nós mesmos. Tivemos inúmeras chances de matar o jogo, fazer 2 a 0, 2 a 1. É complicado, porque fizemos um jogo bom, acabamos pagando por uma desatenção. Temos que refletir, treinar bastante finalização para não voltarmos a cometer os mesmos erros do início do Brasileiro, em que jogávamos melhor, mas não vencíamos”, disse Dodô ao Canal Premiere.

O jogador também lamentou as chances perdidas pelos atacantes, especialmente no segundo tempo. Bruno Henrique teve uma chance incrível sem goleiro, mas acabou cabeceando para fora. O lateral-esquerdo espera que o resultado negativo não tire a confiança dos atletas em chegar ao maior objetivo do ano: conquistar uma vaga na Libertadores pelo G-6 do Campeonato Brasileiro.

“A gente espera que não prejudique, sabemos que os nossos atacantes têm que ter confiança na cara do gol. Tivemos inúmeras chances, não aproveitamos, mas agora é erguer a cabeça, descansar e na quinta-feira, lá no Pacaembu, aproveitar as chances e sair com os três pontos para dar um ânimo maior pra buscarmos o nosso principal objetivo, que é a Libertadores”, completou o atleta.

Com o resultado no Mineirão, o Santos segue com 32 pontos e caiu para a décima colocação, ficando a dez pontos do G-6. Agora, o Santos encara o Vasco, na próxima quinta-feira (27), às 20h, no Pacaembu, em jogo atrasado pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.