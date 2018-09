Nilton ressalta entrega do Bahia diante do Vasco, mas alerta: "Um erro pode ser crucial"

Enfrentando o Vasco no estádio São Januário na noite desta segunda-feira (24), o Bahia entrou a campo para buscar seu segundo triunfo como visitante no Campeonato Brasileiro em partida válida pela 26ª rodada e, mesmo dominando o início do jogo, não conseguiu evitar a derrota para a equipe carioca por 2 a 1, com gols de Pikachu, de pênalti, e Marrony, para o Vasco, e Gilberto, para a equipe baiana.

Um lance específico no primeiro tempo acabou deixando o Esquadrão jogando a maior parte do jogo com a menos, sofrendo o primeiro gol aos 30 minutos após o goleiro Douglas cometer pênalti em Andrés Rios e ser expulso do jogo.

Apesar do resultado negativo, foi evidente a entrega por parte da equipe baiana. Para o volante Nilton, a proposta de jogo aplicada surtiu bons efeitos, mas os erros comprometeram a chance de pontuar fora de casa.

“Temos que exaltar o espírito de luta que o Bahia exerceu. Não é fácil jogar com 11 aqui, imagina com um a menos. Mas a nossa equipe conseguiu propor um estilo de jogo com a marcação forte. Chega um momento que a gente tem que saber ser um pouco mais maduro em alguns me momentos para não sofrer gols meio infantis”, afirmou o volante.

A derrota em São Januário fez com que o Bahia se aproximasse ainda mais da zona de rebaixamento, mas para Nilton, não há tempo para lamentação. O volante acredita numa rápida recuperação e já projeta o jogo diante do Flamengo na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada, que acontece no próximo sábado (29), às 21h.

“Agora é momento de lamber as feridas, de levantar a cabeça. Temos um jogo muito difícil com o Flamengo em casa e temos que recuperar esses pontos que deixamos de conquistar aqui e consertar os erros individuais e coletivos pois um erro pode ser crucial numa partida de 90 minutos”, finalizou.