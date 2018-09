Retrospecto: Cruzeiro leva vantagem sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Palmeiras farão nesta quarta-feira (26), o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Será o jogo de número 95 entre as equipes. No primeiro jogo, no estádio Allianz Parque, o time azul celeste saiu vitorioso por 1 a 0, com gol do centroavante Barcos.

Na trajetória, o time da toca da raposa leva vantagem sobre o verdão. São 35 vitórias do Cruzeiro contra 31 do Palmeiras e 27 empates. O clube azul celeste marcou 134 gols e levou 137.

No estado de Minas Gerais, ocorreram 43 jogos entre as duas equipes, sendo 40 somente em Belo Horizonte, dois em Sete Lagoas e um na cidade de Ipatinga. Desses, o Cruzeiro venceu 23, empatou 12 e perdeu oito, com 67 gols marcados e 41 sofridos.

Pela Copa do Brasil, será o 10° confronto entre os palestras. Com total equilíbrio, são três vitórias para a raposa, três do alviverde e três empates. Os times decidiram, também, duas finais da competição, com um título para o Cruzeiro em 1996 e para o Palmeiras em 1998.

No estádio Mineirão, palco da semifinal desta quarta-feira, a raposa tem 19 vitórias em 35 jogos disputados contra seis vitórias do verdão, fora 10 empates.

Maiores artilheiros do Cruzeiro no duelo:

Marcelo Ramos - 10 gols

Fábio Júnior - 8 gols

Tostão - 8 gols

Alex Alves - 4 gols