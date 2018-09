Barbieri não confirma equipe titular e espera outra postura do Corinthians: "A torcida vai exigir"

A partida mais importante da temporada, até o momento, está muito próxima. Nessa quarta-feira (26), em Itaquera, o Flamengo enfrentará o Corinthians, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Após empatar em 0 a 0 na ida, o técnico Maurício Barbieri espera uma postura diferente do Alvinegro Paulista, em casa:

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

"Acho que a tendência é que eles mudem a postura. O próprio Jair disse que, em São Paulo, seria outra postura. Acho que vão sair mais, se expor. A torcida vai exigir isso deles. Caso eles permaneçam na postura mais defensiva, temos que ter calma, serenidade, para encontrar os espaços. Acredito que não vão entrar novamente com três volantes e vão adotar essa postura diferente do que fizeram aqui".

Após uma semana inteira para trabalhar, o Rubro-Negro venceu o Galo, em casa. Agora, novamente terá uma partida no meio da semana e, pelo espaço curto para treinamentos, o técnico afirmou ainda não ter escolhido quais serão os titulares para essa partida e não garantiu o retorno do meia Diego, que não enfrentou os mineiros:

"O tempo é curto e temos que pensar mais na recuperação dos jogadores do que trabalhar ou treinar. Precisamos fazer escolhas importantes e vou fazer isso analisando as características do adversário. Não posso adiantar essa parte, pois do outro lado tem um treinador competente que está curioso. Vamos escolher de acordo com o que o Corinthians vai apresentar e com o que temos de melhor. Diego é um jogador de qualidade indiscutível. A carreira dele mostra isso. Tem peso muito grande para o elenco. Ele fez uma parte do treino ontem e vamos ver como ele estará hoje. Vamos fazer escolhas que possam dar resultados. Ele pode ficar fora, assim como qualquer outro jogador".

Apesar da vitória no último domingo (23), e na diferença dos elencos, Barbieri garantiu que não há favoritos para esse confronto, e classificou a semifinal como a partida ''mais importante do ano'' em relação ao torneio nacional:

"Toda vitória dá confiança e torna o ambiente melhor para trabalhar. Um resultado importante contra um grande adversário como o Atlético é sempre bom. Agora temos um desafio enorme conta outra grande equipe. Acredito que não tenha um favorito em um jogo como esse, dois times grandes. Temos tudo para fazer uma ótima partida e buscar uma classificação importante. É o duelo mais importante do ano se tratando de Copa do Brasil".

Por fim, o treinador comentou sobre a possibilidade de disputa por pênaltis ao término dos 90 minutos (para isso, basta que a partida termine empatada), afirmou que a equipe está preparada para essa situação - que ainda não passou em 2018 - e que tem jogadores experientes para essa situação, além de um goleiro especialista, como Diego Alves:

"Não é uma situação nova. Já passamos para outras decisões que poderiam ter ido para os pênaltis. Ainda não tivemos isso esse ano, mas já nos preparamos e estamos prontos para essa possibilidade. Nosso desejo e objetivo é conquistar a vitória dentro dos 90 minutos. Se for para as penalidades, temos grandes batedores e um goleiro excelente com um bom retrospecto".

Para o duelo entre os clubes das maiores torcidas do Brasil, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada e a previsão é de casa cheia na Arena Corinthians. Quem passar, enfrentará Palmeiras ou Cruzeiro na grande decisão, nos dias 10 e 17 de outubro, ainda sem mandos de campo definidos.