Piris da Motta é convocado por Osorio; Trauco e Cuéllar também podem desfalcar o Flamengo

Nessa terça-feira (25), o técnico Juan Carlos Osorio anunciou a sua primeira convocação da Seleção Paraguaia, para a Data Fifa, que ocorrerá entre os dias 8 e 16 de outubro. O novo treinador da Albirroja convocou o volante Piris da Motta, do Flamengo.

Assim como no último período determinado pela Fifa para partidas das seleções, o Paraguai não fará nenhum amistoso, e usará o tempo para realizar treinamentos. Com isso, o jogador rubro-negro não enfrentará o Fluminense, no dia 13, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso o Flamengo avance para a final da Copa do Brasil, que será disputada nos dias 10 e 17 de outubro, o paraguaio já não jogaria, pois não foi inscrito na competição, mas o Rubro-Negro pode perder dois jogadores para essas três partidas.

O volante Cuéllar e o lateral-esquerdo Trauco também podem ser convocados pelas seleções Colombiana e Peruana, respectivamente. O colombiano foi chamado na última Data Fifa, mas acabou não tendo um bom desempenho contra a Argentina, e pode ficar de fora. Já o peruano foi presença certa nas últimas listas de Ricardo Gareca, e deverá ser convocado mais uma vez.

Sem Piris, mas com Cuéllar e Trauco relacionados, o Flamengo enfrentará o Corinthians, amanhã (26) às 21h45, em Itaquera, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida de ida, no Maracanã, terminou empatada em 0 a 0. Quem vencer no tempo normal avançará para a final, e qualquer empate levará a disputa para os pênaltis.