Marcelo Oliveira comemora vitória do Fluminense mesmo com desgaste: ''Time jogou muito bem"

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1. O treinador elogiou a equipe, que teve uma boa atuação devido ao desgaste com o jogo anterior na altitude.

“Achei que o time jogou muito bem, deu poucas chances ao adversário, principalmente no primeiro tempo. Era normal que a Chapecoense, que vinha de resultados importantes, pegando um Fluminense um pouco desgastado, vindo de um jogo na altitude, viesse para cima no segundo tempo” disse o treinador.

No entanto, o treinador lamentou a forma como a Chapecoense descontou no placar. Leandro Pereira marcou o gol após uma jogada de contra-ataque, após cruzamento de Bruno Silva. No lance, a defesa do Fluminense estava desarrumada.

“A Chape poderia chegar ao gol de outras formas, com mérito, mas em uma bola parada nossa, levar o contra-ataque nessas circunstâncias foi a única cobrança. Mas os jogadores estão de parabéns”.

Pela segunda vez seguida, Marcelo Oliveira utilizou o esquema com três zagueiros. A zaga, então, foi formada pelo capitão Gum, Digão e Ibañez. O treinador explicou que uma equipe precisa ter mais de um esquema de jogo. E a escolha do esquema é questão de estratégia.

“Coloquei três zagueiros porque fomos bem no último jogo, porque deu um pouco mais de tempo de treinar. Quando você define um esquema, o adversário já vem preparado com aquilo. O adversário já sabe como você joga. A partir de amanhã eu estudarei que forma o time jogará contra o Grêmio”.

Também pela segunda vez seguida o atacante Everaldo marcou gol com a camisa do Fluminense. Foram, inclusive, seus primeiros gols no Tricolor. Marcelo Oliveira o definiu como “um grande achado”.

“Diríamos que é um trabalhador, intenso no dia a dia, que já tem uma amizade muito grande com os outros jogadores, embora esteja há pouco tempo no clube. Chegou, se sentiu à vontade, se tornou titular por méritos e por coerência do treinador também. E está nos ajudando muito”.

Compondo o ataque titular ao lado de Everaldo, o atacante Luciano foi substituído após sentir um pequeno desconforto. Marcelo Oliveira falou sobre a situação do jogador.

”Parece que não é lesão, porque ele queria continuar e é um jogador experiente para saber se é lesão, contratura ou apenas um desconforto. Está jogando, o time está andando bem assim, porque ele faz a referência e também sai para ajudar os colegas. Então, nesse momento, a tendência é repetir o Luciano fazendo essa função”.

No primeiro turno do campeonato deste ano o Tricolor venceu a equipe catarinense pela primeira vez na história. Dessa vez, deu fim ao tabu de não vencer na Arena Condá. Marcelo Oliveira preferiu não pensar nesse fato antes da partida.

“Com todo respeito à Chapecoense, sabíamos que o Fluminense nunca havia ganhado aqui. O que eu disse aos jogadores é para não terem pessimismo de achar que não iríamos ganhar. Mas como estávamos preparados e muito mobilizados para o jogo, era a grande oportunidade de modificar isso. Felizmente deu certo”.

O treinador explicou como é possível separar a situação financeira do campo. E afirmou que a diretoria está buscando uma solução, que ele espera que seja em breve, e que isso colaborará com a sequência de vitórias.

“É necessário resolver (essas dificuldades), porque acaba refletindo um pouco, dificultando, embora em momento algum nenhum jogador chegou reclamando de um treinamento, de uma viagem, de uma concentração. Mas sabemos que a qualquer momento vem uma novidade. Resolvendo isso, creio que o time pode render ainda mais” finalizou.

Com a vitória o Fluminense voltou para a parte de cima da tabela. Com 34 pontos, agora é nono colocado. No próximo sábado (29), recebe o Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.