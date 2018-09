Carpegiani pode fazer mudanças no Vitória visando duelo contra o Internacional

O Vitória voltou a tropeçar no Brasileirão. Antes com uma boa sequência de quatro partidas sem sofrer gols e sem perder, agora já amarga a segunda derrota seguida. E depois do 4 a 3 sofrido em casa contra o Botafogo, o técnico Paulo César Carpegiani prometeu repensar a equipe Rubro-negra.

"Tenho que repensar o time. Chegou o momento de repensar o time em termos de jogadores, etc. Eu tenho que repensar a equipe", afirmou.

Curiosamente, Carpegiani nunca chegou a repetir uma escalação sob o comando do Leão da Barra. Na maioria das vezes, por conta de lesões ou suspensões. A única vez que o treinador promoveu mudanças na equipe por opção foi contra o América-MG, quando acionou Bruno Bispo na vaga de Benítez e colocou Erick no lugar de Rhayner. No total, Carpegiani já chegou a usar 27 jogadores diferentes do elenco do Vitória.

A rotatividade do elenco também era comum sob o comando do técnico Vágner Mancini. Anterior ao trabalho de Carpegiani, Mancini também costumava mexer muito nas peças da equipe titular, especialmente quando a equipe sofria alguma derrota impactante. Foi assim, tanto na eliminação para o Corinthians, pela Copa do Brasil, quanto na goleada de 5 a 2 sofrida contra o Santos, no Brasileirão. E olhando pelo lado positivo, as mudanças fizeram bem ao Rubro-negro baiano. Depois de ser eliminado pelos paulistas, triunfaram para cima do Vasco. Após o vexame contra os santistas, foi para cima da Chapecoense e saiu vencedor.

O Vitória enfrenta o Internacional pela próxima rodada do Brasileirão. A partida será realizada às 16h do domingo, no Beira-rio, em Porto Alegre.