Destaque contra o Vitória, Erik fala sobre lance polêmico e convoca torcida do Botafogo

Depois de duas passagens apagadas por Palmeiras e Atlético-MG, Erik parece ter reencontrado seu bom futebol no Botafogo. Destaque desde que chegou, foi o ponto alto do triunfo por 4 a 3 diante do Vitória. Em coletiva de imprensa, o sorridente atacante comentou sobre a ótima atuação, dividiu a dedicatória do gol para sua esposa e sua mãe, e explicou o gesto feito na comemoração.

"Muita coisa aconteceu, muita coisa boa. Acabar o jogo e ver o vestiário com aquela alegria é muito importante. Cheguei num momento muito difícil, de turbulência, no qual não cheguei para ser salvador de tudo, mas cheguei para deixar o meu melhor e honrar essa camisa. É um escudo pelo qual você tem que ter respeito muito grande. Estou muito feliz. A gente vem num processo de evolução. Vencer fora de casa é muito bom e espero que a gente continue nesse caminho".

"Já fiz em outros gols na carreira. Significa as iniciais da minha mãe e da minha esposa. Ficaram muito felizes. Vocês dividem os gols aí, não quero nem saber (risos). É uma comemoração que sempre tenho em mente. Ou essa ou erguer as mãos para o céu".

Motivado com a primeira vitória do alvinegro longe do Rio de Janeiro no campeonato, Erik fez questão de convocar a torcida para a partida de domingo, no Nilton Santos, contra o líder São Paulo, às 16h (de Brasília).

"Chamar o torcedor agora não precisa nem falar. A gente vem de sequência de vitórias. As coisas mudam muito. O torcedor sabe da importância que tem. Tenho certeza que no domingo estará aqui. Vontade e raça nunca vão faltar, principalmente dentro de mim e dos meus companheiros. É como a gente diz: 'Na nossa casa, a gente conversa'. Vamos em busca de um grande um resultado. Temos que nos preparar".

Perguntado sobre o lance polêmico da partida, onde acabou sendo fominha e optou por finalizar ao invés de tocar para Pimpão ou Brenner, o atacante foi humilde, assumiu o erro e garantiu foco em ajudar o Botafogo e seus companheiros de equipe.

"Por um lado, posso usar essa palavra. Tomei uma decisão. Não fujo de responsabilidade na vida, até porque vim de uma infância muito humilde. Foi um grande desafio vestir essa camisa. Vou respeitar o clube do início ao fim. Se faço o gol, meus companheiros não ficariam chateados. Foi coisa do momento, mas ainda bem que conseguimos o resultado. Foi uma escolha que fiz. Espero crescer com esse erro e que eu possa servir meus companheiros nos próximos jogos. Vou querer sempre o melhor do Botafogo".

Por fim, Erik frisou a necessidade do time estar sempre atento para não sofrer gols no início dos jogos. Além disso, elogiou o poder de reação do glorioso na partida do último final de semana.

"Essa palavra já define tudo: alerta. Temos que entrar ligados, até porque o início e o fim do jogo são sempre muito importantes. Temos que trabalhar no dia a dia para melhorar isso. Que sirva de lição para não repetir nos próximos jogos. Vamos entrar ligados para não sofrer nos próximos jogos. Graças a Deus, as coisas deram certo, e fizemos muitos gols. Kieza voltou a marcar. Espero que ele continue a marcar, até pelas características. Espero servi-lo e ao Lindoso também".