Victor Rangel lamenta derrota da Ponte Preta: "Infelizmente as coisas não vêm acontecendo"

Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Brasil de Pelotas se enfrentaram na noite da última terça-feira (25). Mesmo jogando em casa, a macaca jogou abaixo do esperado e perdeu para o rubro-negro pelo placar de 1 a 0.

A Ponte não vence desde de 14 de agosto. Sua última vitória foi contra o Criciúma, pelo placar de 3 a 1, partida válida pela 21ª rodada da competição. Com a derrota diante o Brasil de Pelotas, a Ponte soma oito jogos sem vitória, somando três derrotas e cinco empates.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o atacante Victor Rangel entrou em campo no lugar de Roberto, e com um minuto em campo, após falha de Bruno Collaço, o jogador teve uma chance clara de gol, mas desperdiçou a oportunidade, chutando a bola por cima.

"Infelizmente eu peguei mal na bola, a bola espirrada ficou para mim. Infelizmente concluí mal" - afirmou o atacante.

Após esclarecer seu gol perdido, Victor Rangel desabafou e disse que o time se encontra em uma má fase.

"A fase é muito difícil. A gente fica triste, a gente luta, a gente se

entrega a todo tempo, trabalhamos muito, somos um grupo trabalhador, e infelizmente as coisas não vêm acontecendo, mas agora o momento é de falar pouco e trabalhar muito, como estamos fazendo. Só assim para revertemos a situação" - concluiu o jogador.

Mesmo após a derrota, a Ponte manteve-se na 11ª posição na tabela, e com a vitória, o Brasil de Pelotas também ficou na mesma posição (15º), mas agora está 3 pontos à frente do Juventude, primeiro clube do Z-4.

O próximo confronto da Ponte Preta pela Série B será em casa, contra o CRB, no sábado (6), às 18h30. Já o Brasil de Pelotas encara o Fortaleza, líder da competição, na sexta-feira (5), em casa, às 20h30.