Santos anuncia parceria com a Waze

Na tarde desta quarta-feira (26), na sede do Google, em São Paulo, o gu anunciou a parceria com o aplicativo Waze, de navegação em tempo real para os motoristas.O objetivo da parceria é melhorar experiência do torcedor, como estacionamento e o transito.

O executivo de marketing executivo do Santos, Marcelo Frazão, exaltou a parceria e disse que ela trará benefícios aos torcedores.

“É um prazer imenso anunciar essa parceria, uma marca tão forte, de um grupo tão forte. Um orgulho que nem todos podem ter. O primeiro clube que faz evento dentro do Google. Em termos de Europa o Waze tem parceria com PSG e Roma. É muito importante o Santos sinalizar busca de inovação e estamos dentro desse grupo seleto de marcas que proporcionam eventos. Ideia é de pacote específico de produtos dentro do Waze para deslocamento aos estádios. Variamos jogos entre Vila Belmiro e Pacaembu. Mais do que qualquer outro torcedor, há essa necessidade. Muitos usam o Waze, mas temos característica da subida e descida da serra, muita gente no ABC. Será o primeiro passo de sequência e inovações. Uma parceria extremamente útil. Um trabalho nas redes sociais aumenta nossa relevância e plataforma digital”, disse Marcelo Frazão.

O líder global da Waze, Paulo Tinoco, explicou como será a experiência entre aplicativo, Santos e a torcida.

"O objetivo é melhorar experiência do torcedor, fã ou pessoa que vá para um show, por exemplo, atacando dois grandes problemas: estacionamento e o próprio trânsito. A gente troca informações com o parceiro em tempo real sobre condição de trânsito em volta da arena para saberem se há alguma coisa diferente para tomar decisões. Outra informação bastante importante que recebemos é fechamentos. Os grandes eventos impactam em interdições. Com essa parceria, conseguimos planejar a informação e subir no nosso aplicativo, diretamente ou eles mandam para nosso time que vai subir isso. Torcedores e os que moram em volta do estádio terão informação atualizada no aplicativo, com a melhor rota considerando os fechamentos'', disse Paulo Tinoco, que continua:

''Outro lado é informação de estacionamento, que os parceiros passam. Santos passa os mais adequados, a gente sobe a informação e gera links, APIs de navegação para distribuir através das redes sociais e canais digitais. Para saberem melhor rota com base nos fechamentos e ponto final para chegarem sem confusão. E o último ponto é depois do evento, sobre tudo que aconteceu, quantos wazers foram, que horas, distância percorrida, mapa de calor… Toda essa informação em conjunto ajuda o torcedor, principal alvo aqui, para melhorar mobilidade e experiência”, encerrou.