Atlético-PR tem oito jogadores em fim de contrato

O Atlético-PR tem uma lista grande de jogadores em fim de contrato tanto na defesa quanto no ataque. Na defesa, o goleiro Felipe Alves, o lateral direito Diego, o zagueiro Paulo André e o volante Camacho têm vínculo como clube até 31 de dezembro. Do meio pra frente, os jogadores que também têm contrato até final do ano são: os meias Guilherme, Lucho González e Raphael Veiga, e o atacante Marcinho. Destes, quatro podem ser considerados titulares: Paulo André, Lucho, Veiga e Marcinho.



Felipe Alves - O goleiro teve, até hoje, apenas duas oportunidades de defender a meta atleticana, já que Santos é o dono da posição. Sofreu 3 gols na derrota para o América-MG, por 3 a 1, e também esteve presente na vitória sobre o Vitória, por 4 a 0.



Paulo André - Em sua terceira temporada pelo Furacão, o zagueiro tem seu futuro indefinido, já que possui uma importância muito grande nos bastidores do clube, e vem se preparando para assumiu outro cargo dentro do Atlético-PR. Paulo André disputou 161 partidas pelo clube paranaense.



Diego - O lateral foi destaque na conquista do Campeonato Paranaense de 2018, atuando em todas as partidas como titular. Com características ofensivas, Diego chegava muito no ataque e ajudava na construção de jogadas. Com Fernando Diniz no comando, não teve oportunidades, e acabou tendo que treinar com o time de aspirantes. Com a volta de Tiago Nunes, Diego voltou à equipe principal e é opção imediata para o lugar de Jonathan. Diego disputou 11 jogos com a camisa do Furacão.



Camacho - O volante chegou ao Atlético-PR emprestado pelo Corinthians, em negociação que envolveu a ida de Sidcley para a equipe paulista. Era titular absoluto com Fernando Diniz, mas perdeu espaço com Tiago Nunes. A última partida do volante pelo clube paranaense foi antes da parada para a Copa do Mundo, contra o Botafogo. Camacho tem 18 jogos pelo Furacão.



Lucho González - O jogador mais experiente do elenco está desde 2016 no Furacão e é a liderança dentro e fora de campo. Oscilou muito no meio do ano e vem dividindo posição com Bruno Guimarães. São 89 jogos e 6 gols marcados.



Raphael Veiga - Outro emprestado por um time paulista, o Palmeiras, o meia demorou a conseguir uma vaga na equipe. Com Fernando Diniz, Veiga jogava mais recuado, o que dificultava na hora de mostrar efetividade do meio pra frente mas, com Tiago Nunes, Veiga se tornou peça fundamental na equipe e vem melhorando sua performance. Em 2019, deve retornar ao Palmeiras. São 33 jogos e 7 gols com a camisa rubro negra.



Guilherme - Também emprestado pelo Corinthians, o meia era titular absoluto com Fernando Diniz, mas com Tiago Nunes perdeu espaço e não atua como titular desde a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa, quando marcou o único gol do Atlético-PR. O jogador foi vaiada contra o Fluminense, quando entrou no segundo tempo, e sofreu críticas do próprio técnico Tiago Nunes, que afirmou que o meia precisa merecer um lugar no time. São 46 jogos e 11 gols pelo Furacão.



Marcinho - Chegou a atuar como lateral direito sob o comando de Fernando Diniz, mas hoje é titular no ataque de Tiago Nunes. Pode jogar nas duas pontas e vem tendo boas atuações. São 28 jogos e 4 gols.