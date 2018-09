Após lesão no pulso, Gatito treina normalmente e retorno ao Botafogo fica mais próximo

Depois de cinco meses de ausência, o retorno de Gatito Fernández pode estar próximo. Nesta quarta-feira (26), o paraguaio foi um dos três goleiros que participou do treinamento no Nilton Santos. Em uma espécie de "mini coletivo", mostrou que está retomando a boa forma física e fez ótimas defesas. Apesar disso, as chances de estar relacionado para a partida contra o São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), são remotas.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Recuperado da lesão do punho direito, Gatito já havia retornado no início de agosto, onde treinava normalmente e parecia ter sua volta aos gramados encaminhada. Porém, uma inflamação no mesmo pulso aumentou o tempo de tratamento e frustrou os alvinegros.

Sofrendo um drama para estar 100% curado, o paraguaio, junto ao departamento médico do Botafogo, chegou a procurar um especialista fora do clube, que lhe recomendou manter o tratamento. Caso a evolução continue e o goleiro não sinta mais dores no local lesionado, sua volta dependerá apenas de ritmo de jogo e de adquirir a confiança necessária.

Se a presença de Gatito ainda é incerta, a de Erik, destaque da equipe nos últimos jogos, também é, mesmo que de forma muito mais otimista. O atacante voltou a reclamar de dores no tornozelo - causadas por uma pancada sofrida contra o América-MG -, e não treinou. Apesar das queixas terem se repetido, a expectativa é de que ele esteja apto para o confronto contra o líder do Brasileirão, já que faltam três dias para a partida.

Em meio as dúvidas, duas certezas. Leo Valencia e Marcelo estão fora. Com uma lesão na panturrilha, o meia segue mancando e sentindo dores no local. Já o volante também segue fora por problemas no joelho esquerdo.