Zagueiro do Ceará, Valdo prega atenção máxima para vencer a Chapecoense

Cearenses e catarinenses travam um duelo essencial pela próxima rodada do Brasileirão. Lutando para escapar da zona de rebaixamento, o Vozão quer entrar para vencer a Chapecoense, numa partida de confronto direto. O zagueiro Valdo ressaltou a importância da partida e pediu atenção para vencer a Chape.

"É um jogo muito importante para as duas equipes. Precisamos ter atenção máxima durante os noventa minutos para sairmos com os três pontos dentro de casa. Estaremos diante do nosso torcedor e temos que ter muito cuidado para conquistarmos o objetivo, que é a vitória diante da Chapecoense", disse.

As duas equipes estão no Z4. O Ceará, com 27 pontos, na 18ª posição. A Chapecoense é a 17ª, com 28 pontos. A diferença para o 16º, Vasco, também não é nada grande, já que os vascaínos também têm 28 pontos.

Reconhecendo o cenário, Valdo apontou os caminhos para que o Alvinegro cearense tenha possibilidades de se salvar no Brasileirão nas próximas rodadas.

"Vamos continuar lutando para sairmos novamente do Z-4 e para respirarmos um pouco nas próximas rodadas da Série A. Não podemos vacilar agora. O mais importante é manter a intensidade para que isso seja possível", finalizou.

Ceará e Chapecoense se enfrentam no próximo domingo (30), às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 27ª rodada da Série A.