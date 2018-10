Cruzeiro inicia preparação com Arrascaeta e Fred para enfrentar o Palmeiras

Arrascaeta e Fred estão liberados do departamento médico do Cruzeiro e podem estar em campo no domingo (30), contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois devem compor o banco de reservas para entrar no decorrer do jogo.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

A equipe se reapresentou nesta quinta-feira, após a classificação para a segunda final consecutiva da Copa do Brasil. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo enquanto os reservas realizavam um coletivo contra o time sub-20.

Nem mesmo o técnico Mano Menezes esteve presente na Toca da Raposa nesta quinta, pois esteve no Rio de Janeiro para acompanhar o sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil, na sede da CBF.

O auxiliar Sidnei Lobo foi quem comandou a atividade dos reservas no CT. O Cruzeiro deve ir a campo domingo com: Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Marcelo Hermes; Ariel Cabral, Bruno SIlva, Sobis, Mancuello, David e Raniel.

No programa Seleção, do Sportv, o centroavante Barcos comentou sobre o clima que terá no Paecambu, tendo em vista as confusões generalizadas que ocorreram após o apito final da semifinal da Copa do Brasil.

"É difícil falar de clima hostil na condição de visitante. Já fomos xingados antes do primeiro jogo da semifinal de Copa do Brasil. Sempre que tiver respeito, não tem problema. A torcida pode cantar e gritar o que quiser. Somos profissionais", avaliou.

A comissão técnica pretende utilizar Fred e Arrascaeta para que os dois ganhem um pouco de ritmo. A dupla são armas importantes de Mano Menezes para esta reta de final de ano. O Cruzeiro precisa ainda reverter um placar de 2x0, na próxima semana, no Mineirão, contra o Boca Juniors.