Renato faz mistério na escalação do Grêmio para duelo contra o Fluminense

O Tricolor Gaúcho treinou na manhã desta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. No período da tarde a equipe embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Como de costume, a atividade foi de portões fechados, mantendo o mistério da equipe que vai à campo contra o time carioca. Com a proximidade da partida pelas quartas de final da Libertadores da América, contra o Atlético Tucumán, que acontece na terça-feira (2), o indicativo é de que apenas alguns titulares entrem em campo.

O capitão Maicon cumprirá suspensão na competição continental, portanto, deve entrar em campo no Brasileirão. A provável equipe que enfrenta o Fluminense tem: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan (Juninho Capixaba) e Marcelo Oliveira; Maicon, Thaciano, Alisson, Douglas e Pepê (Everton); Thonny Anderson.

Na competição, o Grêmio, ainda com esperanças de título, ocupa a quinta colocação, com 47 pontos. Já o Fluminense é o nono colocado, com 34. As equipes entram em campo às 16h de sábado, no Engenhão. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.