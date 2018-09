Milton Mendes comanda treino no Sport e já tem três dúvidas para jogo contra o Atlético-MG

Apresentado oficialmente no Sport, Milton Mendes já tem algumas dores de cabeça para montar o time Rubro-negro que enfrenta o Atlético-MG, no Independência, às 16h do próximo domingo. Rogério, Sander e Morato podem desfalcar o Leão.

Segundo a assessoria do clube, os três jogadores são dúvidas para a próxima partida por motivos distintos. Rogério tem uma infecção no pé, Sander teve um entorse no tornozelo esquerdo e, Morato, um incômodo no joelho.

Por outro lado, o meia Gabriel, lesionado na partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, já está recuperado e treinou normalmente com o resto do grupo. O jogador desfalcou o Rubro-negro pernambucano nas últimas três partidas.

Primeiros treinos de Milton Mendes

O treinador recém-chegado já chegou pedindo atenção no posicionamento defensivo. Porém, também não deixou de treinar construções de jogada e finalização com a equipe, incluindo treinos de contra-ataque e atenção para chutes com a perna ruim do jogador.

Ao fim do treino, um recreativo onde duas equipes se enfrentaram com duas bolas em campo. A equipe perdedora teve que carregar os vencedores nas costas. Milton Mendes buscou ser atuante nos treinamentos, elogiando acertos dos jogadores nas finalizações e desfrutando do auxílio da comissão técnica.