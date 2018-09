Mateus Vital admite 'gostinho especial' em vitória do Corinthians sobre o Flamengo

Em Itaquera, na Arena Corinthians, o Timão venceu o Flamengo por 2 a 1 nessa quarta-feira (26), garantindo, assim, sua vaga na final da Copa do Brasil de 2018. Após essa conquista, Mateus Vital falou à imprensa na Zona Mista da Arena em tom de desabafo.

O meia é um dos mais novos jogadores no elenco e admitiu o gostinho especial em ganhar do Flamengo:

"É bom, né? Sempre gostei de jogar contra o Flamengo. Tem um gosto diferente, sim. Joguei na base do Vasco, tem essa rivalidade. É bom jogar contra o Flamengo", admitiu ao se lembrar dos comentários que carimbavam o time carioca como favorito no confronto contra o Corinthians nas semifinais.

"Eu falei que vinha para um clube que brigava por títulos em todas as temporadas. Quando se fala que o Corinthians não tem time para chegar, a gente sabe da qualidade do elenco. Quem está aqui dentro sabe. E a gente mostrou isso dentro do campo. Falaram bastante que o Flamengo era favorito, mas a gente conseguiu, dentro do campo, nosso objetivo."

Foi o segundo jogo como titular de Mateus, mas o meia não conseguiu completar os noventa minutos devido ao desgaste físico - as câimbras não o deixaram terminar a partida. Ainda assim, a formação agradou ao treinador e Vital, agora como parceiro de Jadson no meio campo, trabalhou bem e se destacou no segundo tempo.

“Agora a gente tem de pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro, virar a chave o mais rápido possível, porque a gente precisa pontuar”, concluiu mirando a próxima partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o América.

O Timão enfrentará o Cruzeiro pela final da competição, a ser disputada em duas partidas. Nesta quinta-feira (27), foi definido que a decisão será em Itaquera, enquanto o primeiro jogo terá mando de campo do time mineiro. O time paulista busca seu quarto título na competição.