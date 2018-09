Torcida do Cruzeiro esgota ingressos para o confronto contra Boca Juniors

Faltando ainda uma semana para o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América, a torcida do Cruzeiro já esgotou todas as entradas para a partida decisiva por meio do programa sócio torcedor.

Portanto, não terá mais comercialização de ingressos para a torcida em geral nas bilheterias, somente venda para cadeirantes e retirada de entradas para crianças por meio da Lei da Gratuidade, com data ainda a ser divulgada.

A partida contra o Boca Juniors está marcada para a próxima quinta-feira (4), às 21h45 (horário de Brasília). A equipe do técnico Mano Menezes precisa de no mínimo dois gols para levar a decisão às penalidades, já que no primeiro jogo na Argentina o Cruzeiro saiu derrotado por 2x0.

Expulsão é anulada e Dedé está livre para jogar Libertadores pelo Cruzeiro