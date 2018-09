Marcelo Oliveira aposta na regularidade para Fluminense subir na tabela do Brasileirão

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira (28). Ele iniciou falando sobre a partida contra o Grêmio, no sábado (29). E alertou sobre os perigos dos reservas da equipe gaúcha.

"É uma armadilha pensarmos que vamos encontrar qualquer tipo de facilidade. Nas cinco partidas que esse time do Grêmio fez, venceu três. Não tem moleza. Precisamos fazer nossa parte muito bem feita" disse o técnico.

O Fluminense vem de duas vitórias seguidas, uma contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, e outra contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta manter uma regularidade para subir na tabela.

"O planejamento é jogo a jogo. Ainda estamos oscilando, nos fortalecendo, ganhando confiança. Precisamos aproveitar esses jogos em casa, o apoio da torcida. Quem sabe, com vitórias, podemos pensar em coisas melhores".

Devido às reformas no gramado do Maracanã a partida contra o Grêmio será no Estádio Nilton Santos. Marcelo Oliveira falou sobre essa mudança.

"A mudança para o Nilton Santos pode ser positiva. O Maracanã é a casa do Fluminense, mas o gramado estava muito ruim. Para quem joga em casa, precisa propor o jogo, estava dificultando um pouco".

Marcelo Oliveira também falou das características do atacante Luciano, que ganhou a vaga de titular no time após a lesão de Pedro. Ele já marcou dois gols com a camisa do Fluminense.

"O Luciano joga nessa função. Ele tem muita vontade de fazer gol. Lembrava dele no Avaí, no Corinthians, como um cara que finalizava muito. Com a ausência do Pedro, tornou-se uma ótima opção".

Quando perguntado sobre a partida de volta contra o Deportivo Cuenca, o treinador preferiu focar apenas no próximo jogo, contra o Grêmio. E para essa partida ele terá o retorno de Dodi.

"O Dodi retornou, está treinando normal. Fez treinamentos muito bons. Está convocado e deve ser o substituto do Jadson neste jogo".

Sobre qual formação utilizará, Marcelo Oliveira afirmou que a equipe está preparada para jogar nos dois esquemas.

"Nós treinamos de duas formas. Com três zagueiros e também sem um zagueiro, com a inclusão de um meia. Vamos decidir amanhã. Acho que ambos os sistemas podem se dar muito bem".

O Fluminense está na nona posição, com 34 pontos. Está a oito pontos do Atlético-MG, o sexto colocado e a seis da Chapecoense, a primeira do Z-4. O treinador afirmou que um lugar no G-6 é possível.

"O campeonato permite a gente sonhar. A distância não é grande, nem pra baixo, nem pra cima. Criamos uma meta interna, mas para que isto aconteça precisamos produzir bem, entrar forte contra Grêmio, Paraná".



Marcelo Oliveira encerrou falando sobre Calazans, que está fora do time há mais de um ano devido às duas operações que realizou no joelho. O treinador afirmou que ele pode retornar ainda esse ano.



"O Calazans está treinando bem. Está evoluindo a parte física. Mas ainda tem um pouco de receio. Pode ser útil ainda este ano, é altamente habilidoso uma opção interessante" finalizou.



A partida contra o Grêmio será no Estádio Nilton Santos, às 16h. O confronto é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.