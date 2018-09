Santos sai na frente, mas cede empate ao Vasco no Pacaembu

Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, equipes saem com um ponto cada. O Santos buscava uma vitória para subir na tabela e seguir brigando por uma vaga na Libertadores. O Vasco buscava os seus primeiros três pontos fora de casa, mas saiu satisfeito com o empate.

A vitória era de certa forma uma obrigação para o lado santista, logo começaram a propor o jogo. O Vasco tentou segurar o bola, mas sem nenhuma eficiência. O time de Cuca controlou as ações no primeiro tempo, mas com poucas chances claras de gol. A equipe vascaína sofreu com a velocidade do ataque do Peixe. Só aos 43 minutos, o Santos marcou com Pituca. O jogador apareceu livre dentro da área e completou com a barriga o cruzamento de Sanchez.

Na segunda etapa, os dois times buscaram o gol. O Santos queria ampliar. O Vasco não fez alterações no intervalo, mas o time mudou a sua postura. O técnico Alberto Valentim não viu outra saída senão colocar o time mais para o ataque. Giovanni Augusto entrou no lugar do volante Bruno Cosendey e Marrony entrou no lugar de Rafael Galhardo, jogando Pikachu de volta para a lateral.

Deu certo, depois de um cruzamento de Yago Pikachu, Andrés Ríos completou para o gol ao 33 minutos da segunda etapa. A partir daí, o Santos massacrou a equipe vascaína. O time visitante apenas rifava bolas e seus jogadores demoravam para repor a bola quando ela saía e simulavam lesões para o tempo passar e se aproximarem do fim da partida. O time de Cuca pressionou e buscou o segundo gol já na reta final, mas não adiantou. Terminou tudo igual no Pacaembu.

Para a próxima rodada, contra o Atlético Paranaense, o Santos não poderá contar com Gabigol, que tomou um amarelo aos 50 segundos de jogo. O Vasco perdeu mais dois jogadores também por suspensão. O volante Bruno Cosendey tomou o terceiro amarelo e Andrey foi expulso. Os jogadores não enfrentam o Paraná.