Forte chuva atrasa treino do São Paulo e Everton não participa de atividade no CT

Uma forte chuva na tarde desta quinta-feira (27), na capital paulista, atrasou o treino do São Paulo, no CT da Barra Funda. A expectativa da volta de Everton contra o Botafogo é grande, mas o meia ficou na parte interna dando recuperação a uma fibrose na coxa esquerda.

+Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Everton correu nos últimos dias pelo gramado, mas ainda sem treinar com os demais jogadores. O meia não joga desde o confronto contra o Santos, e espera-se que esteja liberado para atuar contra o Botafogo domingo (30), no Engenhão, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso Everton não jogue, Diego Aguirre poderá escalar Reinaldo como ponta e escalar Edimar na lateral-esquerda.

O time terá a volta de Rojas e Bruno Alves, que cumpriram suspensão diante o América-MG, e Bruno Peres, que se recuperou de um estiramento do adutor direito. Já Arboleda está fora, cumprirá suspensão.