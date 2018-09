Provável titular contra o Botafogo, Edimar se coloca à disposição de Aguirre no São Paulo

Há uma grande possibilidade de Everton desfalcar o São Paulo contra o Botafogo no domingo (30), no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia se recupera de uma fibrose na coxa esquerda.

Caso o meia desfalque a equipe, Diego Aguirre deverá escalar Reinaldo aberto pela ponta, onde Everton costuma jogar, é possível que Edimar seja escalado para atuar na lateral-esquerda. O jogador falou sobre essa possibilidade.

"Quero jogar, quero poder ajudar o São Paulo. Estou na área, estou dentro. O São Paulo tem muita qualidade" - disse Edimar.

Edimar ainda afirma que se a equipe retomar o bom futebol do primeiro turno, o título será uma consequência.

"O São Paulo tem de olhar para si mesmo. A pressão que temos é para treinar melhor, jogar melhor… E se fizermos de novo o que fizemos para chegar até a ponta, o time vai ser campeão" - acrescentou.

Para finalizar, o lateral disse que a equipe tem que ter consciência da dificuldade que é a competição.

"Não escolhemos adversários. O Brasileirão é muito difícil. Tem que ter consciência do que é o campeonato. Temos que pensar em nós mesmos" - finalizou Edimar.

O São Paulo é o líder da competição, com 51 pontos, um a mais que Palmeiras e Internacional, que ocupam segunda e terceira colocação.