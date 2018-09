Figueirense recebe Atlético-GO buscando quebrar jejum de vitórias na Série B

O Figueirense recebe o Atlético-GO na tarde deste sábado, o Orlando Scarpelli. As equipes entram em campo às 16h30, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Vindo de quatro partidas sem vencer, o Furacão ocupa a nona posição com 39 pontos. Na sexta posição, com 43 pontos, o Dragão pode voltar para a zona de classificação para séria A nesta rodada.

Grupo forte

Na manhã desta sexta-feira, o Figueirense encerrou a preparação para o duelo da competição nacional. Sob o comando do técnico Rogério Micale, a equipe realizou um treinamento tático e de bola parada.

Pereira, Renan Motta, Zé Antônio e Alisson seguem no departamento médico e desfalcam o time. O goleiro, com uma fratura no tornozelo, realizará uma cirurgia. Diante das ausências, o comandante da equipe lamentou, porém ressaltou a força do grupo:

“Com as lesões, você prejudica um pouco, quem sai perde o tempo de trabalho e esse tempo é ouro. Temos elenco bom, com qualidade, precisamos de confiança, resgatar isso e estamos trabalhando nisso. Potencial da equipe é muito bom, elenco com formação de qualidade. O que precisamos é dar o toque do treinador, com suas características, mas sem agredir demais, uma mudança radical pode gerar um prejuízo maior que algo positivo. Essa dosagem de trabalho para não atrapalhar, porque é uma equipe com potencial técnico bom. Temos lesões, sim, mas acreditamos que aqueles que vão a campo têm condição de dar o retorno.”

Sete pendurados

Do lado do Atlético a preocupação são os jogadores pendurados. A equipe tem sete jogadores com dois cartões amarelos: Jefferson Jonathan, Gilvan, João Paulo, Renato Kayzer, Lucas Rocha e Tomas Bastos. Quem levar o terceiro ficará de fora do clássico diante do Vila Nova, na próxima rodada.

Apesar do foco para garantir as primeiras colocações e da importância do clássico na rodada seguinte, o técnico Cláudio Tencati procura manter a tranquilidade na questão dos cartões.

“Deixo as coisas seguirem um percurso natural. Só peço para não levar cartão amarelo por bobeira, como reclamação com o árbitro e lance de retenção. Mas se tiver que fizer uma falta para impedir que o adversário avance para nosso gol, perfeito. Deixo os jogadores mais à vontade para não criar o foco no cartão. Contra o Coritiba a gente estava sem quatro titulares e quem entrou foi muito bem”, afirmou.