Pressionados, Bahia e Flamengo se enfrentam na Fonte Nova

Com a terceira pior campanha do returno, garantindo apenas 4 pontos dos 21 disputados, o Bahia enfrenta o Flamengo neste sábado (29), em Salvador. O time carioca chega a capital baiana sem Maurício Barbieri. O técnico foi demitido nesta sexta-feira (28), após a eliminação para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Dorival Júnior, novo treinador do Fla, já estará no comando da equipe na partida. Até a manhã de sexta, cerca de 26 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo, o que já seria suficiente para ultrapassar a melhor marca do Tricolor na Fonte Nova pela Série A.

O goleiro Anderson vai defender o gol do Bahia na partida contra o Flamengo substituindo Douglas, que foi expulso na última partida da equipe diante do Vasco. Em entrevista ao Bahia Notícias, o goleiro afirmou que o time fará de tudo para garantir os 3 pontos em casa.

"O Flamengo tem que respeitar a gente, porque estamos jogando em casa. A gente precisa muito sair de perto daquela zona de rebaixamento. Temos que ter tranquilidade. É um jogo difícil, mas se Deus quiser vamos sair vitoriosos", disse Anderson.

Após o treino na manhã desta sexta-feira (28), o técnico Enderson explicou o motivo da alteração do horário do treinamento, que geralmente acontecem às tardes.

"Nós resolvemos mudar o treinamento para a parte da manhã para que a gente pudesse controlar ainda mais as questões de recuperação de um atleta que é o sono, alimentação. Então, a gente conversou e todos foram muito positivos nesse aspecto de poder entender o sacrifício que nós temos nos próximos dois meses. Nos entregar de corpo e alma para que o Bahia possa acima de tudo ter uma ótima classificação no campeonato", destacou.

Enderson comentou também da qualidade do time do Flamengo e relembrou a eliminação sofrida durante a semana.

"O Flamengo que nos vamos enfrentar é um time de ótimos atletas, uma equipe que sabe muito bem o que fazer. Foi eliminada recentemente da Copa do Brasil, mas um detalhe, numa finalização. É um Flamengo sempre forte que tem investido muito em um bom futebol", comentou o treinador.

O único desfalque do time baiano é o goleiro Douglas. Para o duelo, o Tricolor terá retornos importantes. O meia Zé Rafael, recuperado de lesão, e o zagueiro Lucas Fonseca, com desgaste físico, estão confirmados no time titular. Já o defensor Tiago, que estava fora por contusão, ainda é dúvida.

“Acho que é um momento importante para gente. Contar com todas as peças, todos os atletas, é fundamental. Sem dúvida nenhuma é um momento muito importante na competição. A gente vai fortalecido com boas opções, principalmente sabendo da nossa capacidade, do que a gente pode fazer nesse confronto que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais difíceis que a gente vai ter na temporada”, finalizou o técnico.

Dorival Junior é o novo técnico do Flamengo e estreia contra o Bahia

Após a derrota na quarta-feira (26), o clima no Rubro-Negro ficou ainda pior. O técnico Maurício Barbieri foi demitido e Dorival Júnior foi eleito como seu substituto. Dorival já estará presente na partida contra o Bahia, uma vez que Abel Braga voltou a dizer não ao time da Gávea. Na chegada em Salvador, o time desembarcou no aeroporto por uma saída alternativa, sem passar pelo saguão, e nenhum jogador se pronunciou.

Para o jogo fora de casa, o Flamengo e terá três baixas: Diego, Diego Alves e Henrique Dourado. O centroavante ficará de fora por conta de suspensão. Diego Alves e Diego Ribas serão desfalques por lesões. O meia foi substituído da semifinal com um incômodo na coxa, problema igual ao do goleiro, que decidiu ficar em campo com uma proteção. Eles realizaram exames no Rio de Janeiro para saber a gravidade e ambos já iniciaram tratamento.

O goleiro Gabriel Batista e Piris da Motta, que não estava inscrito na Copa do Brasil, estarão à disposição de Dorival Jr na partida. O paraguaio se juntou à delegação rubro-negra em São Paulo e participou do treino desta quinta-feira (27), no CT do Palmeiras. Geuvânio também viajou para se juntar ao time em Salvador.

Após o duelo, o Bahia volta a campo contra o Botafogo, na quarta-feira (3), na partida válida pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Corinthians na sexta-feira (5), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.